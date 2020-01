Floriana Secondi diventa Kate Middleton/ La trasformazione di Giovanni Ciacci (Domenica Live)

FLORIANA SECONDI DIVENTA KATE MIDDLETON

Floriana Secondi è pronta a cambiare look: diventerà Kate Middleton. Grazie alle sapienti mani dell’esperto di stile Giovanni Ciacci, l’ex gieffina romana si prepara a rivestire i panni della Duchessa e a stravolgere i fan. Scopriremo di più sul risultato della sua trasformazione a Domenica Live, nella puntata che andrà in onda oggi, 19 gennaio 2020. Un bel cambio di rotta per Floriana, che negli anni ha cambiato spesso pettinatura, ma non ha mai osato ambire a entrare, seppur in modo virtuale, nella corte di Elisabetta II. Niente a che vedere quindi con le ultime dichiarazioni che la Secondi ha fatto nei programmi di Barbara d’Urso in merito a quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip 4. In questi giorni, la romana infatti ha puntato il dito contro Serena Enardu, soprattutto perché ha avuto modo di vedere da vicino la sofferenza dell’ex fidanzato Pago. “Era distrutto e ha dormito per quattro notti a casa del nostro manager. In quei giorni ha anche scritto quattro canzoni. Lui ama ancora moltissimo Serena, mentre lei è una persona meschina”, ha dichiarato, augurandosi che l’artista possa stare lontano da determinate dinamiche per potersi riprendere.

GLI SCATTI CON IL FIGLIO DOMIZIANO

Sono state settimane intense per Floriana Secondi, soprattutto dopo le festività natalizie. Il figlio Domiziano Fantini è ritornato a scuola subito dopo la Befana, come tutti i bimbi, accompagnato in auto dalla mamma. “Buon giorno… si ricomincia. Un abbraccio a tutte le mamme e i papà, daje”, scrive lei in un post su Instagram, allegando uno scatto mentre si trova in auto con il ragazzino. Anche se Domiziano indossa una giacca, è possibile intravedere alcuni dettagli del suo outfit: camicia bianca, cardigan e persino papillon. Un look del tutto diverso rispetto a quello della madre, sempre elegantissima ma spesso anche eccentrica. A quanto pare è un look che Domiziano adotta spesso, come dimostra la foto profilo che la mamma ha scelto per il suo profilo Facebook e che risale a qualche tempo fa. Lo si intuisce già dalla chioma dell’ex gieffina, che sfoggia un taglio lungo e liscio a discapito di quello corto e mosso che ha adottato in questi giorni. I due sono più che legati e lo si nota anche dalla decisione di entrambi di indossare lo stesso maglioncino per il periodo natalizio, in occasione della cena di famiglia con la bisnonna Stella Luigia e il papà di Floriana, Fausto Secondi.

