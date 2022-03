Floriana Secondi eliminata all’Isola dei Famosi 2022?/ Si gioca il tutto per tutto: serve il riscatto

Floriana Secondi è il personaggio de L’Isola dei Famosi 2022 che più di tutti non passa inosservato, la sua vulcanicità è contagiosa, se non si conosce non la si può amare. Lunedì è stata una serata molto impegnativa per la naufraga, difatti con il 76% dei voti la coppia Secondi-Zequila è stata eliminata. Da regolamento i due naufraghi sono stati trasferiti a Playa Sgamada, ma Floriana ha subito detto che si sarebbe ritirata dal gioco, il popolo sovrano ha decretato la sua sconfitta, di conseguenza è giusto che lasci il reality. Ilary c’ha tenuto a precisare che nell’altra isola avrebbe gareggiato da concorrente singolo, ma Floriana demotivata ha continuato a ribadire la sua intenzione di tornare a casa. Per farle cambiare idea è intervenuta da studio anche la sua amica, dicendole che ha un carattere forte e non è da lei abbattersi.

Floriana è una persona che non si tiene niente dentro e durante la sfida da Sgamadi e Accopiadi ha avuto da ridire sulla regolarità del gioco. Difatti la coppia Secondi-Zequila si è scontrata al tiro alla fune con i coniugi Russo. Floriana e Antonio sono stati travolti, l’ex gieffina si è lamentata dicendo che Clemente fa per due e non c’è stata equità, sarebbe stato più corretto se avesse gareggiato lei contro Laura. Gli Sgamadi hanno perso la sfida, mentre gli Accopiadi oltre a vincere si sono aggiudicati una pizza. Nicolas in segno di pace ha offerto un morso della sua porzione a Floriana che ha accettato volentieri. Tornata a Playa Sgamada la naufraga ha comunicato di rimanere in gioco e di ripartire con la sua avventura nella nuova isola.

Floriana Secondi dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi 2022

Floriana Secondi è conosciuta dal pubblico de L’Isola dei Famosi, ha infatti già partecipato a diversi reality, tra cui il Grande Fratello, e conosce bene le dinamiche di gioco. Lei però è sempre la stessa, un personaggio o che si ama o che si odia non ci sono vie di mezzo, ma per giudicarla bisogna conoscerla. Non è il tipo che colpisce alle spalle, però il suo modo di affrontare apertamente le persone la mettono spesso in cattiva luce. È molto amata dal pubblico, tanto da farle perdere il televoto con la coppia Carmen-Alessandro per darle l’opportunità di vivere questa avventura da singolo.

Stasera a Playa Sgamada verrà aperto un televoto lampo e il naufrago che riceverà meno voti sarà eliminato definitivamente. Floriana ha buone possibilità di restare in gioco e chissà se Melandri sceglierà lei per ritornare a Playa Accopiada sempre che sia intenzionata a farlo visto che il suo interesse a restare sull’isola è dettato dal piacere di giocarsi questa avventura in solitaria.











