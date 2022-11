Floriana Secondi: “Guadagnavo 20mila euro per una serata”/ “All’Isola dei Famosi…”

Floriana Secondi: “Guadagnavo troppi soldi e non capivo niente”

Floriana Secondi ha raggiunto un incredibile successo dopo il Grande Fratello, vinto nel 2003. Una volta uscita dalla Casa, la sua vita è cambiata. Lei, che era cresciuta in orfanotrofio, si è trovata amata e apprezzata da tutti. La notorietà è stata difficile da affrontare all’inizio, come ha raccontato a “Belve”: “Ho cominciato a piangere, guadagnavo così tanti soldi e non capivo se la gente stava con me perché ero io o per i soldi“.

L’ex GF ha raccontato che dopo il reality, è uscita con vari vip: “Sono uscita con un po’ di vip e si facevano vedere con me. La coatta piace. Non posso dire chi sono, il mio compagno è geloso. Scappottavano la porche per far vedere che stavano con me. Questo è accaduto il primo anno, poi mi sono levata qualche soddisfazione e ho aiutato i miei amici. Io ho campato di rendita. Sono stata in tutti i programmi ma non ho mai fatto il salto, tanto che lavoro dalla mattina alla sera“.

Floriana Secondi: “Guadagnavo fino a 20.000 euro a serata”

Floriana Secondi, nonostante la notorietà, non ha mai fatto il salto decisivo, forse perché il suo non è un personaggio che può essere cambiato: “Io non sono un burattino di nessuno. Al cinema potrei fare la caratterista. Federico Moccia ha avuto il coraggio di farmi fare il cinema, ma dicevo due battute e basta”. Dopo l’uscita dal Grande Fratello, però, ha messo da parte molti soldi con le serate in discoteca: “Serate in discoteca? Avevo debiti di quando sono uscita ma li ho salvato tutto. Quando sono uscita guadagnavo anche 20.000 euro per mezz’ora. Adesso prendo 1000, 1500 se mi dice bene. Per il fisco ho quasi rischiato la galera. Da vent’anni fa ho finito adesso di pagare”.

Per quanto riguarda l’esperienza all’Isola dei Famosi, Floriana ha raccontato: “I reality sono cambiati. All’Isola mi sono ritrovata con delle cose che funzionano di più. Io mi sono ritrovava in un ambiente che non mi piaceva. Pensavo si vedesse tutto 24 ore, invece si è vista solo una cosa, quando litigavo. L’Isola era un sogno per me, non mi è piaciuto”.













