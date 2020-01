FLORIANA SECONDI/ Prepara un finto fidanzamento con Moreno Merlo? (Domenica Live)

Floriana Secondi è pronta per affrontare la sua acerrima nemica: Paola Caruso. Viste le accuse partite da entrambe le parti, i due volti noti del piccolo schermo stanno per vivere un confronto senza esclusione di colpi. Al loro fianco ci saranno infatti Daniele Pompili, presunto ex di Floriana, e Moreno Merlo, ex compagno della showgirl: lo scontro avverrà a Domenica Live, nella puntata di oggi, 26 gennaio 2020. A quanto pare fra Merlo e la Secondi è nata un’amicizia speciale e non è una novità se si considera che l’ex gieffina cita spesso il dj nei suoi post sui social. L’ultimo è stato pubblicato proprio poco prima della trasmissione. Un semplice “Torneranno” con cui Floriana ha annunciato il suo ingresso nel salotto di Barbara d’Urso. “Spero che domenica la metti al suo posto e la fai stare zitta per sempre a questa oca ignorante”, dice un’ammiratrice riferendosi alla Caruso. Non tutti però sembrano crederle: “Io vorrei che Floriana dicesse allora quello che sa su Paola Caruso, per vedere dove sta la verità”, scrive un utente. Clicca qui per guardare il post di Floriana Secondi.

FLORIANA SECONDI, L’AMICIZIA CON MORENO MERLO

Siamo tutti in attesa di scoprire che cosa avrà da dire Floriana Secondi: le liti continue con Paola Caruso potrebbero trovare una sua conclusione nella puntata di Domenica Live di oggi. Le due hanno vissuto uno scontro acceso in settimana durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, dove sono volate parole pesanti da parte di entrambe. Senza considerare che in tutto questo i fan dell’ex Bonas si sono fatti sentire sui social, arrivando pare a minacciare l’ex gieffina per le accuse dette in tv. “Mi sembra assurdo”, scrive infatti alcuni giorni fa la Secondi, “ho capito bene? Sono stata minacciata. Vi chiedo di guardare il video, ma soprattutto di cosa dovrei preoccuparmi?”. Su Instagram, Floriana ha condiviso infatti la clip della lite con Paola: “Io Moreno lo conosco bene, conosco la sua famiglia, vado in Calabria da almeno dieci anni. Conosco benissimo la madre”. Secondo l’ex gieffina, la querelle fra la Caruso e Moreno Merlo potrebbe finire solo se la showgirl smettesse di rispondere alle accuse della sua ex. “Magari lei si mette con Pompili e io mi metto con Moreno, perchè sono questi i giochetti che fanno loro”, ha aggiunto parlando dell’ex Daniele. “Non passare minimamente per me, tu sei tu e io sono io. Non c’entra niente la mia storia con la tua”, ha continuato, “stai attenta a come parli, dosa le parole che dici. Io non sono Moreno”. Clicca qui per guardare il video di Floriana Secondi e Paola Caruso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA