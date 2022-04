Floriana Secondi reagisce alle critiche/ La rinascita grazie alla sorpresa del figlio Domiziano?

Floriana Secondi replica alle critiche: “Io porto la bandiera ma…”

Floriana Secondi sta vivendo dei giorni complicati. La naufraga dell’Isola dei Famosi aveva anche minacciato di abbandonare il reality dopo che li era stato comunicato il verdetto del televoto. Floriana non aveva preso bene l’esito tanto che Ilary Blasi si era molto rammaricata per la sua reazione minacciandola di rimanere. Forse Floriana avrà pensato alla penale che doveva pagare nel caso di ritiro e per questo ci ha ripensato tornando sui suoi passi. Floriana è restata sull’Isola anche se manifesta insofferenza nei confronti degli altri naufraghi. Ed è proprio grazie a questo nuovo percorso che l’ex gieffina ha potuto rispondere alle critiche ricevute, riconoscendo di essere a volte una persona scomoda ma c’è anche chi agisce senza farsi vedere: “Sono stata spesso criticata per il mio essere esuberante e diretta, ma credo che sull’altra isola di esuberanti ce ne sono molto più di me. Come si dice a Roma, dalle mie parti, io porto la bandiera però poi c’è chi lavora sotto”, ha confidato.

La naufraga spera presto di essere almeno una volta leader per dimostrare di saper fare il capo: “Certo avrei voluto essere io il leader, ma io sono capo di me stessa e comando spesso. Spero che quest’isola mi dia l’opportunità una volta di comandare io e chi dico io”. C’è da dire che prima di convincersi di rimanere in Honduras Floriana ha avuto un confronto anche con Ilary che le ha ricordato quanto l’ha pregata sui social di farla partecipare al reality. Parole che hanno toccato nel profondo Floriana che ha deciso di darsi un’altra opportunità.

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi è stata per Floriana Secondi all’insegna delle emozioni forti. Nella puntata del 31 marzo, infatti, la muscolosissima ed energica concorrente romana ha dovuto battersi per la permanenza sull’Isola contro Antonio Zequila e Jovana, durante il primo vero televoto eliminatorio. A seguito della prova salvezza che ha visto trionfare la modella serba, la sfida si è ridotta a due concorrenti ed ha decretato come vincitrice proprio l’impetuosa romana, decretando la fine dell’avventura isolana per il detestatissimo Antonio Zequila. Ma non è tutto, Floriana ha ricevuto finalmente una grande sorpresa: dopo qualche momento di esitazione, nelle scorse puntate, e la tentazione di abbandonare il gioco, la concorrente romana ormai relegata a Playa Sgamada ha ricevuto un emozionante videomessaggio da parte del figlio quattordicenne Domiziano che si è detto felicissimo e molto orgoglioso di sua madre. La concorrente ha trattenuto a stento le lacrime dimostrando il grandissimo legame che li unisce.

Sempre nell’occhio del ciclone, Floriana Secondi si sta dimostrando per l’ennesima volta una forza della natura: diretta, energica, volenterosa e senza peli sulla lingua. Dopo il momento di crisi, manifestato durante la terza puntata serale, la concorrente romana ha riacquistato la sua celebre grinta e si è decisa ad affrontare il reality in tutto e per tutto. Dura fuori ma tenerissima dentro, Floriana ha emozionato tutta la platea dell’Isola dei Famosi durante il colloquio con il figlio adolescente dimostrandosi una mamma affettuosa e molto legata al giovane adolescente. Cosa ci dobbiamo aspettare da Floriana Secondi? Una ripresa energica e impetuosa, specialmente dopo l’incoraggiamento di Domiziano che le ha chiesto di rimanere in gioco a tutti i costi. Una concorrente diretta, polemica e mai buonista, una presenza davvero frizzante sull’Isola dei Famosi che farà certamente parlare di sé e forse potrà aspirare alla vittoria.











