Antonio Zequila viene punzecchiato da Floriana/ “Ti ho abbracciato per…”

Antonio Zequila provoca Floriana: “Perché non vai ad abbracciare…”

Antonio Zequila e Floriana Secondi hanno fatto pace. All’Isola dei Famosi era scoppiata una vera e propria lite tra i due concorrenti. Antonio Zequila è apparso insofferente alle regole del reality e ha ammesso: “L’esperienza del naufrago va fatta individualmente. Io non vorrei stare legato nemmeno a mia madre o mio fratello, quindi il punto è proprio questa catena…”. Antonio aveva espresso anche il desiderio di fare una nuotata in libertà: “Posso fare tutto, ma non rinuncio alla libertà. Stai un attimo zitta, non mi piace che urli sempre! Parla un po’di meno. Non accetto le persone aggressive. E non urlare che mi stai infastidendo…’. La risposta di Floriana Secondi è stata immediata e schietta, inasprendo maggiormente il rapporto con Antonio.

Nelle scorse ore però i due sembrano aver chiarito. Floriana ha ammesso di aver abbracciato Antonio per disperazione. Zequila fa finta di niente ma Floriana lo rimbecca: “Sono stata offensiva che ti ho detto che ti ho abbracciato per disperazione?”. Zequila replica: “Che problema c’è?”. Antonio Zequila poi le dice: “Perché non vai ad abbracciare Nicolas?”. Floriana ci ride su: “Quello scheletro lì? Con lui non ci posso fare nulla, io vado a pelle”. Antonio Zequila sembra aver trovato sintonia con Floriana. Sarà una situazione transitoria?

La coppia Antonio Zequila e Floriana Secondi sono di nuovo al televoto e devono vedersela con Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Zequila e Secondi faticano ad andare d’accordo e questo si ripercuote sul televoto, difatti oltre ad essere nominati dai naufraghi vengono penalizzati anche dal pubblico. Chi sta pagando il prezzo più caro è Antonio, essere il partner di gioco di Floriana non lo avvantaggia per niente. Zequila in puntata ha detto che i dissapori con l’ex gieffina sono sorti perché per giorni sono stati legati con una cintura e la convivenza forzata non è piaciuta a entrambi. Giovedì in puntata la coppia ha superato il primo televoto a discapito di Staller-Melandri, che a loro volta con il “bacio di Giuda” hanno dato una nomination a Zequila-Secondi, non tanto per “punire” Antonio, quando Floriana, che con il suo carattere vulcanico accende sempre discussioni. In puntata Antonio e Floriana sono stati liberati dalla catena, meno male perché nei giorni scorsi Zequila aveva minacciato di lasciare il gioco se ancora doveva stare allacciato alla Secondi. I due naufraghi hanno caratteri e temperamenti diversi, la tranquillità e i modi pacati di Antonio si scontrano con l’aggressività dell’ex gieffina. Difatti il naufrago più volte ha intimato la naufraga di moderare il tono di voce perché non tollera le persone che urlano. Dopo la diretta di giovedì Floriana si è avvicinata ad Antonio per scusarsi, pare che tra i due sia ritornata la sintonia che c’era inizialmente, durerà oppure è solo una calma apparente?

Questa settimana il televoto non è per niente facile, Carmen Russo e Alessandro hanno conquistato il cuore delle mamme, di conseguenza Antonio e Floriana potrebbero essere penalizzati. La Secondi non piace molto al popolo del web, c’è chi apprezza il suo carattere schietto e incisivo e chi invece la trova troppo fuori dalle righe con l’abitudine di voler sempre prevaricare gli altri con la sua voce. Il povero Antonio potrebbe essere travolto da uno tsunami di voti, però non è detta l’ultima, il fatto di andare a Playa Sgamada gli permetterà di gareggiare da solo senza subire l’influenza dell’ex gieffina e soprattutto potrà espletare i suoi bisogni corporali senza essere “accompagnato” dalla Secondi e su questo argomento il web negli ultimi giorni già si è espresso in commenti satirici e gif impeccabili. Se invece dovesse superare il televoto gli spettatori temono che tornerà a battibeccare con Floriana perchè caratterialmente sono uno l’opposto dell’altro.











