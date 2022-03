Floriana Secondi si ritira dall’isola dei famosi 2022?/ “Me ne vado!”, gelo in studio

Floriana Secondi si ritira dall’Isola dei Famosi 2022? Possibile, ma non ancora sicuro. La concorrente perde la testa quando scopre che il pubblico ha deciso di “eliminare” la coppia formata da lei ed Antonio Zequila. “Io vivo per il mio pubblico e il pubblico è sovrano“, dice nervosamente Floriana dopo il verdetto. L’ex gieffina è un fiume e in piena e quando viene a sapere della possibilità concreta di continuare la sua avventura come concorrente singola si innervosisce ulteriormente. “La mia Isola è finita”, ribadisce la Secondi, di fronte ad una Blasi stupita.

Floriana Secondi lascia l’Isola dei Famosi? Ilary incredula: “Non pensavo”

“Non me lo aspettavo per niente da lei“, incalza la conduttrice, che prova a farla ragionare e a tornare sui suoi passi. “Ci tenevi tanto a quest’avventura e ti arrendi alla prima difficoltà?“, le domanda la Blasi durante il collegamento. Floriana sembra aver preso una decisione, ma si tiene ancora una porcina aperta. Intanto da studio Savino commenta perplesso: “Le si è chiusa la vena, menomale che non le abbiamo detto le percentuali dei voti, altrimenti… . Floriana ha sbroccato completamente, come la scorsa puntata. E’ una che porta via il pallone e non vuole più giocare con nessuno”.

