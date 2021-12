Flurona, cos’è? Influenza e Covid contemporaneamente/ Primo caso in Israele

Flurona, primo caso al mondo rilevato in Israele: ma di cosa si tratta? Il termine è evidentemente un neologismo, figlio di una crasi tra “flu” (influenza in inglese) e “rona” (porzione del vocabolo Coronavirus), e indica una infezione contemporanea, appunto, da Covid e influenza. A dare l’annuncio dell’individuazione della prima paziente del pianeta affetta da Flurona è stato il portale “Ynet”, secondo cui si tratta di una donna in stato di gravidanza e non vaccinata contro ambedue i virus. Entrata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva, è fortunatamente in buone condizioni di salute e presto sarà dimessa.

Come riferito da Adnkronos, il Ministero della Salute israeliano sta esaminando il caso, caratterizzato da sintomi relativamente lievi, e deve ancora determinare se la combinazione dei due virus possa dare origine a una patologia più grave. Le autorità sanitarie “ritengono che anche altri pazienti abbiano contratto entrambi i virus ma, semplicemente, mancano diagnosi ufficiali”.

FLURONA, COS’È? INFLUENZA E COVID INSIEME: LA PRIMA DIAGNOSI IN ISRAELE

Restando in tema di Flurona, sempre Adnkronos riporta le parole del professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di Ginecologia dell’ospedale israeliano: “Lo scorso anno non abbiamo individuato casi di influenza tra donne incinte o partorienti – ha sottolineato –. Oggi vediamo casi di Covid e influenza che cominciano a rialzare la testa e osserviamo sempre più donne incinte contagiate dal virus influenzale. È impegnativo gestire una donna che arriva con la febbre al momento del parto, non si sa se sia Coronavirus o influenza. In entrambi i casi, si tratta di affrontare disturbi respiratori”.

Emerge altresì che la paziente, contagiata da entrambi i virus, è stata “oggetto di diagnosi appena è arrivata. Entrambi i test sono risultati positivi, anche dopo un ulteriore controllo. La malattia è sostanzialmente la stessa: è qualcosa di virale che causa problemi respiratori alle alte vie aeree”.



