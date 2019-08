Flyboard, Franky Zapata trasvola la Manica/ Video, l’uomo volante riesce in 20 minuti

Questa volta “l’uomo volante” ce l’ha fatta: dopo diversi tentativi di superare lo stretto della Manica in Flyboard, Franky Zapata è riuscito nell’impresa questa mattina divenendo il primo uomo che vola ad aver trasvolato lo stretto fra Gran Bretagna e Francia. Ci ha messo una ventina di minuti e soprattutto non è caduto in mare rovinosamente come accaduto purtroppo lo scorso 25 luglio: il campione di jet-sky francese a bordo del suo Flyboard ha completato la sua personale “missione impossibile” entrando di diritto nella storia. Il marsigliese è decollato alle 08:25 dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais e ha impiegato 35 chilometri dello stretto in 20 minuti, stando a 20 metri dal ciglio dell’acqua in piedi sulla sua piattaforma volante. All’arrivo a Saint Margaret’s Bay (in Dove), i festeggiamenti sono scattati con il giovane Zapata scoppiato in lacrime per l’emozione.

FRANKY ZAPATA STAVOLTA CE L’HA FATTA

Questa volta il rifornimento di cherosene a metà strada in mare sulla piattaforma mobile che lo attendeva non ha destato problemi, come spiega l’Ansa: proprio in quell’istante settimane fa era arrivato il fallimento e conseguente caduta. Questa volta però anche grazie alla sua equipe e ad una barca più grande, Franky Zapata ce l’ha fatta: «E’ atterrato facilmente sulla barca, ha cambiato zaino e se ne è andato», ha raccontato commossa la moglie Kristen che ha seguito con lui tutte le fasi di questa “mission” che proietta inevitabilmente nel futuro il Flyboard e il sogno dell’uomo di volare. 5 minuscoli turboreattori, la ‘Flyboard’ può raggiungere i 190 km/h ma ha ancora grossi problemi di autonomia: al massimo 10 minuti può stare in volo poi ha bisogno di un immediato rifornimento, come Zapata ha fatto ben capire nella sua trasvolata sulla Manica. Le imprese dell’uomo volante sono giunte alle cronache mondiali dopo che lo scorso 14 luglio, alla parata sugli Champs-Elysees di Parigi per la festa nazionale di Francia, Zapata si è presentato a bordo del suo futuristico Flyboard impressionando tutti e facendo scatenare più di un interesse nelle forse militari francesi e nello stesso Presidente Emmanuel Macron.

French inventor Franky Zapata begins second attempt at crossing the English Channel on a hoverboard from France to England pic.twitter.com/8uAfRysShW — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 4, 2019





