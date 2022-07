Follya/ La rinascita dei Dear Jack: qual’è in significato nel nuovo nome?

I Follya di fatto segnano la rinascita dei Dear Jack e lo faranno ulteriormente stasera a Battiti Live 2022. Il ritorno di Alessio Bernabei con il resto della band è stata definita da molti una follia e proprio da questo si è scelto un nuovo nome per cancellare tutto quello che si erano lasciati alle spalle tra liti e incomprensioni. In collegamento dalla Universal di Milano via Zoom con Vanity Fair il gruppo ha affermato senza troppi giri di parole: “È stata una follia tornare insieme. Sappiamo che molti penseranno che siamo degli ipocriti, ma è giusto prenderci questo rischio. Non siamo ipocriti, crediamo tanto nel progetto che siamo liberi di comporre, creare e pensare. Non abbiamo obblighi”. Sicuramente per loro si tratta di un nuovo inizio, ma per i fan dei Dear Jack tutto questo è comprensibilmente solo il ritorno in vita di un cuore che non aveva mai smesso di battere.

Follya chi sono gli ex Dear Jack/ Battiti live MSC per ritornare in pista

Follya, quando erano i Dear Jack

I Follya, ovvero gli ex Dear Jack, sono un gruppo rock italiano attivo e già famoso e apprezzato dal pubblico italiano sin dal 2012. I loro volti sono diventati noti al grande pubblico tv grazie alla partecipazione nel 2013 al programma ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. In questa occasione, avevano vinto il premio della critica giornalistica per i testi dei loro brani. Dopo il successo riscosso nella trasmissione Amici sono intervenuti dei cambiamenti nella formazione del gruppo tra il 2012 e il 2013. I Dear Jack, ora Follya, arrivano nel 2014 alla produzione dell’album Domani è un altro film (parte prima) che si aggiudica la certificazione di Disco di platino. Nello stesso anno partecipano ai Music Awards dove ricevono il Premio CD Oro per le vendite realizzate da questo album. Nel 2015 esce l’album Domani è un altro film (parte seconda) e partecipano anche al Festival di Sanremo. Affiancano diversi artisti di spessore, come Bianca Atzei. Ma poi nel 2015 arriva la rottura: Bernabei, frontman e propulsore, abbandona il gruppo a seguito di una serie di incomprensioni ma anche per assecondare il suo desiderio di cimentarsi nella carriera solista.

Ecco chi sono i Follya

Ma passiamo ora all’era Follya. All’inizio del 2022, infatti, il gruppo decide di cambiare nome da Dear Jack all’attuale Follya in coincidenza con il ritorno nel gruppo del componente originario, Alessio Bernabei, voce, che aveva lasciato la formazione nel 2015. Contestualmente abbandona il gruppo, sempre all’inizio del 2022 in coincidenza del rientro di Bernabei, il chitarrista Lorenzo Cantarini. La prima creazione dei Follya è Morto per te. Questo brano è uscito lo scorso 1° Aprile e ha già realizzato tantissime visualizzazione sul web e un ottimo riscontro sia dal pubblico della radio sia da quello del web. Come dichiarato dal gruppo in una recente intervista rilasciata su Newsic, la reunion con Bernabei significa un ritorno alle origini ma con lo sguardo al futuro, infatti la band punta alla continua sperimentazione musicale.

