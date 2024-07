Fondo studio 2024/ Fino a 25.000 euro per gli studenti con garante lo Stato

Il fondo studio 2024 apre una nuova speranza ai giovani studenti che possono ottenere fino a 25 mila euro (sotto forma di prestito) per poter andare avanti con gli studi e riuscire nei loro obiettivi. Studiare – lo sappiamo bene – costa e anche parecchi soldi, e per chi non ha possibilità familiari?

Anche se si sta lavorando per abbassare le rette universitarie ampliando i limiti ISEE le attuali soluzioni restano pur sempre “limitanti”. Il fondo per i giovani studenti viene gestito dal Consap ma il credito è offerto dai singoli istituti di credito.

Fondo studio 2024: fino a 25 mila euro entro 15 anni

Il fondo studio è stato istituito la prima volta nel 2011. Da allora la gestione è stata interamente affidata al Consap insieme al Dipartimento per le politiche giovanili di Palazzo Chigi e oggi per la misura sono stati stanziati 20 milioni di euro.

Il Presidente della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, nonché Sestino Giacomoni, spiega che:

La stessa presidente del Consiglio Meloni ha invitato ad apportare modifiche e migliorie al Fondo, nella speranza che si possa dare l’opportunità al nostro Paese di crescere ed evolversi attraverso la formazione dei giovani meritevoli.

Lo strumento nel 2024 prevede l’erogazione di un prestito fino a 25 mila euro (somma totale e massima ottenibile) da elargire in rate annuali fra i 3 mila e i 5 mila euro da poter estinguere tra i 3 e i 15 anni.

Anche se il finanziamento è gestito da CONSAP i soldi e i tassi di interesse applicati al fondo studio nel 2024 sono a soggezione delle banche.

Caratteristiche del fondo studio 2024

Il nome del progetto è “Diamogli Futuro – Fondo Studio” e possono farne richiesta coloro che hanno un’età tra i 18 e i 40 anni e che soddisfano almeno una tra queste condizioni:

Iscrizione al corso di laurea triennale (specialistica a ciclo unico), e che i pagamenti delle imposte universitarie siano in regola. Mentre il diploma di scuola superiore dev’essere stato conseguito con voto ad almeno 75 su 100. Iscrizione ad un corso di laurea magistrale e con pagamenti delle tasse sempre in regola. Mentre il voto del diploma di laurea triennale dev’essere pari a 100 su 110. Iscrizione ad un master universitario di primo o secondo livello (con tasse in regola e voto del diploma di laurea specialistica o triennale pari a 100 su 110). Iscrizione ad un dottorato di ricerca all’estero (valido in Italia) e durata legale triennale. Iscrizione ad un corso di lingua dalla durata minima di sei mesi (purché certificato da un ente ufficiale),

La domanda per il fondo studio 2024 può essere posta online e allegando la documentazione che dimostri quanto richiesto presso uno dei soggetti finanziatori.

