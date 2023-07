Fontana ad Assolombarda 2023: “Alla Lombardia serve l’autonomia”/ Video: “Europa guardi le imprese”

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, nel corso della giornata di oggi ha partecipato all’assemblea generale di Assolombarda 2023 (ovvero l’associazione industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia), nel corso della quale si sono tirare le somme sui conti e sull’andamento dell’economia. Hanno partecipato all’assemblea Carlo Bonomi (Presidente di Confindustria), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Alessandro Spada (Presidente di Assolombarda) e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Per il governatore lombardo Attilio Fontana si è trattato anche di un’occasione per parlare dell’importante opportunità di ottenere la tanto attesa autonomia differenziata, che darebbe alla regione maggiori libertà giuridiche, amministrative ed economiche.

Attilio Fontana ad Assolombarda 2023: “La Lombardia ha bisogno dell’autonomia”

“Chiedo di valutare”, ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell’assemblea generale di Assolombarda 2023, parlando con i giornalisti dell’autonomia differenziata, “come il modello lombardo funzioni e di valutare come per poter funzionare ancora meglio avrebbe bisogno di più autonomia che ci consentirebbe di competere con i nostri competitors europei che già hanno questa maggiore flessibilità, questa maggiore possibilità di rendere più snelli i processi e hanno anche un minimo di flessibilità fiscale che consente di competere molto di più”.

Attilio Fontana, invece, commentando la relazione del presidente di Assolombarda Alessandro Spada sull’Europa come futuro dell’impresa, ha sottolineato di condividerne i contenuti, precisando anche che “l’Europa dovrebbe essere più amica delle imprese, meno integralista nelle scelte che sta facendo. Intendo riferirmi”, spiega, “sicuramente al costo del denaro che la BCE continua ad aumentare, ma intendo riferirmi anche alla direttiva aria che è inaccettabile e per la quale abbiamo ricevuto già una parziale attenzione, ma vedremo cosa succederà perché rischia di essere una situazione che può creare gravi danni alla nostra economia“. In chiusura, il governatore Fontana ha anche risposto ad una domanda sul Mes, sottolineando perché che è necessario aspettare “che il Governo decida”, prima di fare “tutti assieme, ragionamenti e considerazioni”.

