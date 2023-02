Fontana: “Autonomia non è una guerra tra nord e sud”/ “Si può chiudere entro l’anno”

Attilio Fontana: “Autonomia? Grande opportunità”

Attilio Fontana, intervenuto ad AriaPulita su 7 Gold e a margine dell’incontro con Confind stria, è tornato sul tema dell’autonomia. “Questa della guerra Nord-Sud è qualcosa che viene scritto da chi vuol cercare di mestare nel torbido. Non c’è nessun tipo di guerra Nord-Sud, ma al contrario io sono assolutamente convinto che sia una grande opportunità per le grandi risorse che possono nascere al Sud”, ha dichiarato il governatore uscente.

Fontana ha proseguito: “Tanti cervelli vengono a lavorare e a esplicitare le loro qualità qui al Nord. Credo che, se messi nelle giuste condizioni, preferirebbero rimanere al Sud e fare grande il Sud“. A detta del presidente della Regione Lombardia, non si tratterebbe di una riforma che aumenterebbe il divario, bensì lo diminuirebbe: “Con questa riforma non si toglie nemmeno un euro al Sud. Chi dice il contrario è sicuramente in malafede”.

Autonomia regioni, Fontana: “Ecco le tempistiche”

Ai microfoni di AriaPulite su 7 Gold, Attilio Fontana ha parlato anche delle tempistiche della riforma sull’autonomia: “Da un punto di vista legislativo il processo può chiudersi entro fine anno e nell’anno nuovo si può iniziare il trasferimento di qualche materia che non abbia i Lep”. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha ricordato che “l’Autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. È chiaro che l’Autonomia non spacca i Paesi. Come in Germania, che ha un’autonomia che qui in Italia ce la sogniamo”.

