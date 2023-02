Fontana: “Introdurremo psicologi nelle scuole in Lombardia”/ “Chi vive un disagio…”

Fontana: “In Lombardia psicologi nelle scuole e…”

Attilio Fontana ha deciso: in Lombardia verrà introdotta la figura degli psicologi per aiutare i ragazzi in situazioni di disagio. I professionisti aiuteranno i giovani sia nelle case di comunità, sia nelle scuole di secondo grado. Ad annunciarlo è stato proprio il presidente della Regione in una diretta Instagram con FanPage: “Introdurremo la rete degli psicologi nelle case di comunità e vorremmo inserirla anche nelle scuole secondarie di secondo grado per avvicinare le persone che iniziano a mostrare segni di disagio”. Fontana ha proseguito: “Vogliamo creare le condizioni perché ci siano per i giovani luoghi d’aggregazione dove possano realizzare quelle che sono le loro ambizioni”.

Attilio Fontana: "Sostegni per chi lavora al Nord"/ "Autonomia differenziata…"

Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria e non solo. La presidentessa dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia Laura Parolin ha dichiarato a QS: “Accolgo con grande piacere la dichiarazione del presidente Fontana sull’impegno nell’introduzione di una rete di psicologi nelle Case di Comunità così come nelle scuole. Negli ultimi anni abbiamo lavorato in collaborazione con Regione e con i tavoli della sanità lombarda per arrivare, finalmente, a rendere concreti i Livelli Essenziali di Assistenza psicologica. La nostra comunità è pronta a fare la sua parte e la domanda dei cittadini è un’evidenza non più discutibile: è tempo di azioni concrete per portare la psicologia sul territorio”.

Attilio Fontana: "Commissione inchiesta Covid? Giusto indagare"/ "Ci furono errori…"

Incontri tra l’Ordine degli Psicologi e i politici

Solo pochi giorni fa, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia aveva promosso un ciclo di incontri pubblici con i candidati per la Presidenza della Regione Lombardia. Mercoledì primo febbraio si è tenuto il terzo incontro con Fontana, che ha ben accolto le “lezioni” degli psicologi, decidendo di introdurre la preziosa figura nelle comunità e nelle scuole. L’idea degli incontri è nata dal Presidente dell’Ordine della Lombardia, Laura Parolin, che aveva lanciato un appello alle forze politiche dopo l’arresto del PDL sullo Psicologo di Base.

SONDAGGI POLITICI/ FdI 30,5%, Pd immobile al 15%: Lega davanti Azione. Su Regionali…

Mettere al centro della Lombardia la salute psicologica in vista delle imminenti elezioni regionali è di fondamentale importanza per l’Ordine degli Psicologi, non perché diventi un’arma politica, bensì affinché sia ben chiaro il ruolo che questa deve avere nella vita di ognuno, giovanissimi in primis. Il dibattito con i politici protagonisti della campagna elettorale è diventata così occasione di riflessione per tutti, fino a portare lo stesso Fontana alla decisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA