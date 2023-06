Ford vs Tesla: “Il suo Cybertruck non è per i lavoratori veri”/ “Solo un oggetto di moda”

Il Tesla Cybertruck continua i suoi test in Nuova Zelanda in attesa della produzione sempre più vicina. Se tutto andrà come previsto fra la fine di quest’anno e l’inizio di quello venturo, dovrebbe partire la catena di montaggio con i primi modelli che appariranno sulle strade poco dopo. Tante le incertezze legate a questo progetto, ma è sicuro come lo stesso abbia diviso la critica fra chi pensa che sarà un grande flop e chi invece si dice convinto che alla fine il Tesla Cybertruck venderà più della Model Y. Fa parte della prima schiera un attore protagonista del mondo automotive come Jim Farley, CEO di Ford.

Parlando di recente in occasione di un’intervista alla CNB, Farley ha di fatto snobbato il pick-up elettrico di Elon Musk, definendolo in poche parole un’auto cool non adatta ai lavoratori, per chi utilizza questi mezzi per lavorare ogni giorno. Per il capo dell’ovale blu il Cybertruck non è altro che “un fantastico prodotto di fascia alta parcheggiato di fronte a un hotel“.

FORD VS TESLA PER IL CYBERTRUCK: “NOI SIAMO I LEADER DEI PICK-UP”

Un oggetto che molto probabilmente diventerà di moda, così come ogni cosa che tocca Musk, ma che potrebbe non incontrare le esigenze dei clienti che solitamente acquistano i pick-up oltre oceano, quindi non “un mezzo per persone reali”, aggiunge Farley.

Il numero uno di Ford precisa: “La realtà è che l’America ama gli sfidanti e noi siamo il leader di mercato per pick-up e furgoni elettrici. Conosciamo quel tipo di clienti meglio di chiunque altro. Se Tesla vuole lanciare il Cybertruck per i clienti della Silicon Valley, ok, ci siamo. Noi non facciamo mezzi così, costruiamo veicoli per persone vere, che fanno un lavoro vero“.

Quindi ha concluso: "Noi non facciamo camion così. Facciamo camion per persone vere che fanno un lavoro vero, e questo è un diverso tipo di camion". Commento durissimo quello di Farley: staremo a vedere nei prossimi mesi se il suo sentore si rivelerà veritiero o meno.











