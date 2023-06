Tesla svela il Giga Laboratory/ Il negozio-fabbrica che assembla le auto in 45 secondi

Tesla ha mostrato negli ultimi giorni un nuovo concetto di vendita al dettaglio delle proprie auto, leggasi “Giga Laboratory”. Di fatto si tratta di una sorta di pubblicità della propria capacità produttiva che nel settore automotive è qualcosa di assolutamente unico ed esclusivo. Il riferimento è a quanto accade in un punto vendita che la “creatura” di Elon Musk ha aperto in Cina, e che mostra il processo di assemblaggio in uno spazio commerciale: un ambiente che funge sia da fabbrica quanto da negozio, che serve ovviamente per attirare i clienti, e farli rimanere di stucco nel vedere quanto duri l’assemblaggio di una Tesla.

Elon Musk/ “L'Italia è fantastica ma dovete fare più figli oppure scomparirete”

Attraverso una serie di robot la vettura Tesla viene assemblata nel giro di soli 45 secondi: una volta conclusa l’operazione può tranquillamente essere utilizzata per percorrere le strade di tutti i giorni. Tesla, attraverso Twitter, ha fatto sapere che il Giga Lab in questione funge appunto anche da store e consente ai visitatori di acquistare le proprie vetture, ammaliati da ciò che viene realizzato attraverso i robot.

Elon Musk e Giorgia Meloni, incontro a Palazzo Chigi/ Rischi dell'intelligenza artificiale e denatalità

TESLA SVELA IL GIGA LABORATORY: TUTTI POSSONO OSSERVARE L’ASSEMBLAGGIO

La divisione asiatica ha mostrato in particolare un braccio robotico che costruisce il telaio di una Model 3 attraverso un sistema ad hoc; inoltre, si vedono delle teche di vetro trasparente che espongono varie parti delle automobili di modo da istruire i visitatori sulle varie componenti dell’auto.

Il Giga Laboratory pare sia già diventato una sorta di luogo di culto per i fan di Tesla, e sono molti quelli che si ritrovano al suo cospetto, fungendo quindi anche da luogo di socializzazione e interazione. Del resto il laboratorio di Tesla offre dei posti a sedere e dei divani dove poter appunto ammirare il processo di realizzazione della Tesla in poco più di un battito di ciglia. Si tratta dell’ennesima novità introdotta da Elon Musk che sta letteralmente rivoluzione il settore delle auto da quando vi è entrato a più pari, ormai più di dieci anni fa.

Twitter abbandona il codice di condotta UE/ Jourova: "Errore di Musk, vigileremo con vigore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA