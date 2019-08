Foresta amazzonica: record di incendi nel 2019/ I dati preoccupanti dell’Inpe

E’ allarme incendi in Brasile, nella foresta amazzonica. Dal gennaio 2019 al mese di agosto, si sono registrati ben 73mila roghi, l’80% in più rispetto all’intero anno 2018, quando i roghi furono “solo” 40mila. A denunciarlo, come sottolineato dai colleghi di Sky Tg24, è stato l’Inpe, l’Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile, che aggiunge come il numero registrato sia il più alto dal 2013, e giunge dopo due anni in cui il fenomeno era in netta diminuzione. L’Inpe aveva puntato il dito pochi giorni fa nei confronti della presidenza Bolsonaro, sottolineando come la deforestazione della foresta amazzonica aveva subito una netta accelerazione con l’insediamento del nuovo capo di stato. Quest’ultimo aveva reagito in malo modo, bollando i dati diffusi dall’istituto come fake news, e licenziando in tronco il numero uno dello stesso Inpe.

FORESTA AMAZZONICA: RECORD DI INCENDI NEL 2019

Gli ambientalisti hanno accusato il presidente di incoraggiare il disboscamento da parte di agricoltori e taglialegna ma lo stesso Bolsonaro ha rimandato al mittente ogni accusa. Resta comunque il fatto che fra l’agosto del 2017 e il luglio del 2018 sono spariti 4.500 chilometri quadrati di Amazzonia, con l’aggiunta di altri 6.800 dall’agosto dell’anno scorso a quello attuale. A provocare quest’immane tragedia per la natura, la mancanza di controlli e soprattutto le punizioni poco efficaci, che inducono persone senza scrupolo ad abbattere ettari di foreste (ricordiamo che l’Amazzonia è considerata il “polmone” del mondo), con tutto ciò che ne consegue. Un abitudine che per ora non sembra trovare la parola fine e che rischia di distruggere completamente con eccessiva leggerezza una delle parti più belle ma nel contempo più utili del nostro paese.

