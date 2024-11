PROBABILI FORMAZIONI APOEL NICOSIA FIORENTINA: CHI GIOCA A CIPRO?

Con le probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina ci introduciamo nel migliore dei modi alla partita che si gioca al GSP Stadium, alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre, per la terza giornata di Conference League 2024-2025: i viola ci arrivano nel migliore dei modi avendo vinto le prime due partite, certamente le avversarie non erano straordinarie e in entrambi i casi, sia pure in modalità diverse, la Fiorentina ha anche sofferto ma stiamo comunque parlando di una squadra che è tra le grandi favorite per arrivare in fondo alla competizione, dunque anche questa sera ci aspettiamo che possa arrivare una vittoria.

Discorso diverso per l’Apoel Nicosia che ha fatto un solo punto e ha già perso in casa; altra caratura per i ciprioti, soprattutto adesso che Raffaele Palladino ha preso le misure alla stagione ed è terzo in classifica in Serie A. Tuttavia, il fatto che l’allenatore viola faccia ampio turnover potrebbe creare qualche difficoltà soprattutto nell’approccio, come appunto già visto; adesso invece noi dobbiamo valutare in che modo i due allenatori intendano mandare in campo le loro squadre in una partita che prenderà il via tra poche ore, dunque andiamo a leggere le probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina.

APOEL NICOSIA FIORENTINA: QUOTE E PREVISIONI

Viola nettamente favoriti nelle quote Snai che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina: abbiamo una differenza evidente tra il segno 2 per la vittoria della squadra gigliata e il segno 1 che regola il successo dei ciprioti, i valori sono rispettivamente di 1,70 e 5,00 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata sulla partita di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI APOEL NICOSIA FIORENTINA

GLI 11 DI JIMENEZ

Con le probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina leggiamo che Manolo Jimenez dovrebbe schierare un 4-2-3-1, nel quale il veterano Pizzi resta il grande punto di riferimento sulla trequarti; qui potrebbe agire una vecchia conoscenza del calcio italiano come Donis, sull’altro versante è ballottaggio tra Marquinhos e Max Meyer la cui carriera ha purtroppo preso una piega diversa rispetto a quanto prometteva ai tempi dello Schalke 04, anche stasera viste le cifre stagionali il tedesco dovrebbe essere destinato alla panchina mentre la prima punta sarà El Arabi, altro giocatore che possiamo considerare di ottima caratura.

In mezzo al campo per Manolo Jimenez il vero ballottaggio è quello tra Abagna e Kostadinov, parte favorito il secondo che dunque potrebbe affiancare Tejera; per quanto riguarda la difesa, nelle probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina dovrebbe essere tutto fatto con una coppia centrale formata da Petrovic e Laifis che si piazzerà a protezione del portiere e capitano Vid Belec, lui pure passato dall’Italia, mentre a giocare come terzini in questa partita di Conference League dovrebbero essere Susic sulla corsia destra e Quintillà che occuperà quella mancina.

IL TURNOVER DI PALLADINO

Sarà appunto turnover per Palladino, nelle probabili formazioni Apoel Nicosia Fiorentina appare già formata la difesa che avrà Pietro Terracciano titolare in porta, poi rivedremo anche Martinez Quarta che formerà il tandem centrale con Matias Moreno, mentre sugli esterni a questo punto dovrebbero operare Kayode a destra e Biraghi a sinistra. Tra centrocampo e attacco c’è ancora qualche punto di domanda aperto: a essere sicuri del posto dovrebbero essere Mandragora nel settore nevralgico e Kouamé in attacco, il resto sarà invece da costruire ma possiamo ipotizzare che a fare il secondo mediano sarà Adli, sempre che non venga alzato sulla trequarti.

A quel punto come centrale con Mandragora potrebbe essere confermato Richardson, più difficilmente Edoardo Bove mentre Cataldi verrà comunque preservato per farlo arrivare in piena forma alla prossima di campionato; c’è anche l’opzione di ridare una maglia da titolare a Beltran così da concedergli più minuti rispetto all’inizio di stagione, in ogni caso riposerà Kean e sugli esterni dovremmo vedere Ikoné schierato a destra e Riccardo Sottil che probabilmente verrà confermato sul versante opposto del campo, siamo ancora alle ipotesi e allora valuteremo nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI APOEL NICOSIA FIORENTINA: IL TABELLINO

APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec; Susic, Petrovic, Laifis, Quintillà; Tejera, Kostadinov; Donis, Pizzi, Marquinhos; El Arabi. Allenatore: Manolo Jimenez

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, M. Moreno, Biraghi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, R. Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino