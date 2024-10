DIRETTA SAN GALLO FIORENTINA, PALLADINO ASPETTA CONFERME ANCHE IN CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 24 ottobre 2024 è anche il giorno della Conference League che manderà in scena la diretta San Gallo Fiorentina con fischio d’inizio alle 18,45. Ad affrontarsi saranno due squadre separate da un tasso tecnico ben diverso ma con la stessa voglia di portare a casa i tre punti. Il San Gallo ha iniziato malissimo questa competizione perdendo 6 a 2 in casa del Cercle Brugge ed è fermo a quota zero punti. Meglio ma non convincente, invece, la Fiorentina di Palladino che ha superato i New Saints con un 2 a 0 arrivato al termine di una partita troppo sofferta per il divario netto tra le due squadre.

DIRETTA SAN GALLO FIORENTINA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Conference League e la diretta San Gallo Fiorentina sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le azioni migliori con aggiornamenti puntuali e costanti.

SAN GALLO FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita. Il San Gallo di Maassen si schiererà con un 4-3-1-2 con Toma dietro alle due punte che dovrebbero essere Akolo e Geubbels. Faber, Diaby, Vallci e Okoroji comporranno la linea difensiva a difesa della porta di Ati-Zigi mentre il centrocampo sarà formato da Gortler, Quintillà e Witzig.

Solito 4-2-3-1 per Raffaele Palladino che farà del turnover per mantenere la miglior condizione fisica possibile. Kean rimarrà a riposto con Beltran a prendere il suo posto e sostenuto da Kouamé e Sottil. A centrocampo agiranno Adli, Bove e Richardson. Parisi e Kayode saranno i due terzini con Ranieri e Martinez Quarta a difendere la porta di De Gea che rimane in ballottaggio con Terracciano.

SAN GALLO FIORENTINA, LE QUOTE

Per analizzare ulteriormente la diretta San Gallo Fiorentina andiamo a vedere anche quali sono le quote della partita utilizzando le proposte di Sisal. Gli uomini di Palladino partono nettamente favoriti e vedono una loro vittoria a 1,67 contro l’1 per gli svizzeri a 4,75 e il pareggio X a 3,75.