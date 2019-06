Formiche al Cto di Napoli/ “Sabotaggio di un pregiudicato”, ma ipotesi non convince

Ci risiamo: nuova invasione di formiche in un ospedale di Napoli. La denuncia arriva anche tramite la trasmissione Storie Italiane e fa riferimento alla situazione nel Cto del capoluogo Campano. Nel filmato registrato in ospedale, l’autore del video commenta: “Abbiamo formiche in tutto il bagno, questo è l’ospedale Cto di Napoli”, quindi domanda ai pazienti cosa ne pensano della situazione, ed i commenti sono chiaramente di sdegni. Il giornalista Francesco Emilio Borrelli, intervenuto in studio nel programma di Raiuno, ha spiegato: “Il Cto fino ad oggi non era mai stato interessato a episodi di questo tipo. Adesso gli stessi malati facendo questo video hanno voluto denunciare questa vicenda, io l’ho subito segnalata e il direttore mi ha risposto dopo poco che loro avrebbero già individuato cosa è successo”. Ma cosa sarebbe, dunque, accaduto? “Secondo loro – ha aggiunto il giornalista – si tratta di un sabotaggio da parte di un pregiudicato che avrebbero salvato e poi nel bagno avrebbe gettato residui alimentari per far arrivare le formiche”. Dietro al nuovo caso di invasione di formiche, dunque, si parla di un presunto sabotaggio. “In caso di conferma sarebbe molto grave e spero si proceda legalmente contro i responsabili”, ha tuonato Borrelli. “Per motivi di scarsa pulizia o presunti sabotaggi, i malati vivono in condizioni inaccettabili!”.

INVASIONE DI FORMICHE ALL’OSPEDALE CTO DI NAPOLI: LE IPOTESI

In diretta ed in collegamento davanti al Pronto Soccorso del Cto di Napoli, a parlare a Storie Italiane sulla vicenda è stato il responsabile dell’ospedale: “Il medico di guardia venerdì sera è stato allertato dai pazienti sulla presenza di formiche in bagno; è scattata la proceduta, la ditta di pulizie è intervenuta e in mezzora è stato tutto ripristinato”. La ditta, a suo dire, ha ritrovato residui alimentari (fette biscottate, ndr) che potrebbero aver fatto da esca. “Periodicamente è sottoposta a disinfestazione”, ha aggiunto il responsabile. “La direzione strategica ha avviato un’indagine interna e sta meditando se esporre querela contro ignoti per l’accaduto. Le ipotesi sono tante, l’importante è che dopo l’allarme l’igiene nei locali sia stato ripristinato”. Eppure, la versione del presunto sabotaggio da parte di un criminale non reggerebbe, come commentato anche da Don Bruno: “Faccio fatica a credere al sabotaggio. Se in un bagno butti i residui alimentari, dopo un po’ gli addetti alle pulizie dovrebbe notarli e pulire. Le formiche non arrivano con l’aereo appena arrivano i rifiuti, significa che ci sono crepe e possibilità di infiltrazioni. Farci credere che quattro briciole hanno portato un’invasione di formiche risulta difficile da credere”.

