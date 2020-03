Formula 1, Coronavirus/ Rinviati Gp Bahrain e Vietnam: si parte a maggio?

La Formula 1 rinvia i Gran Premi del Bahrain e del Vietnam, che avrebbero dovuto essere il secondo e terzo appuntamento della stagione e invece vengono spostati “a data da destinarsi” causa Coronavirus. La notizia è ufficiale, annunciata tramite il profilo Twitter della Formula 1: settimana prossima dunque non avremo il Gp Bahrain 2020 sul circuito di Sakhir, che in ogni caso sarebbe stato a porte chiuse, mentre ad inizio aprile non potremo seguire la prima storica edizione del Gp Vietnam nella capitale Hanoi. Dopo le lungaggini legate al Gp Australia, rinviato solo a ridosso dell’evento e con tutto il Circus già a Melbourne (la comunicazione ufficiale è arrivata addirittura solo nel mattino australiano di oggi), ecco che la Formula 1 cambia rotta e adotta un atteggiamento molto più prudente, decretando con anticipo il rinvio dei prossimi due Gran Premi in programma. La FIA e gli organizzatori dei due Gran Premi asiatici si sono dunque trovati d’accordo nel rinviare questi appuntamenti: al momento non cancellati ma solo rinviati, la domanda però adesso è su quale forma potrà prendere il calendario del Mondiale 2020 di Formula 1.

FORMULA 1 CORONAVIRUS, RINVIATI I GRAN PREMI IN BAHRAIN E VIETNAM

Cancellato il Gp Australia che non dovrebbe più essere recuperato, rinviati a data da destinarsi il Bahrain e il Vietnam, ricordiamo che per il Coronavirus già da tempo era stato rinviato il Gran Premio della Cina, che avrebbe dovuto essere il quarto atto della stagione, domenica 19 aprile. A questo punto il via alla stagione di Formula 1 potrebbe essere a Zandvoort, dove domenica 3 maggio dovrebbe tornare a 35 anni di distanza dall’ultima volta il Gran Premio d’Olanda, per la gioia di tutti i tifosi di Max Verstappen. Il condizionale però è d’obbligo e c’è un dettaglio nel messaggio ufficiale della Formula 1 che è molto indicativo: si legge infatti che adesso ci si aspetta di iniziare il Campionato “in Europe at the end of May” cioè in Europa alla fine di maggio, il che escluderebbe Zandvoort e pure Barcellona, in calendario domenica 10 maggio. Naturalmente per queste due gare ci sarà più tempo per prendere una decisione definitiva, però il segnale non è rassicurante: ecco dunque che potremmo aspettare Montecarlo il 24 maggio, ma molti ipotizzano che si partirà addirittura da Baku domenica 7 giugno. Naturalmente, più Gran Premi verranno rinviati e più difficile sarà pensare di poterli recuperare tutti in autunno, ma i recuperi sono al momento davvero l’ultima delle preoccupazioni.

