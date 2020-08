Fortnite offline, niente Battle royale/ Arriva l’update 14.00 con i personaggi Marvel

Tutti coloro che avessero tentato di accedere questa mattina a Fortnite, avranno scoperto amaramente che il gioco di Epic Games è “down”. La Battle royale è infatti offline e il motivo non è alcun attacco hacker o eventuali problemi al server: si tratta semplicemente di una manutenzione programmata allo stesso videogioco. Nel dettaglio, come riferito dai colleghi di Tom’s Hardware, per la giornata di oggi, giovedì 27 agosto 2020, Fortnite è stato messo volutamente online per effettuare l’upgrade al gioco, l’aggiornamento 14.00 della stagione 4. Si tratta di un update decisamente attesa dai fan in quanto introduce tutte una serie di nuove a tema Marvel. A confermare l’offline è l’account Twitter ufficiale di Fornite, in cui si legge attraverso apposito cinguettio “Stiamo per iniziare a disabilitare il servizio in preparazione del Capitolo 2 della Stagione 4 (v14.00). Se state giocando attualmente, potrete continuare a farlo fino al “downtime” che inizierà approssimativamente alle ore 6:00 (le 8:00 in Italia ndr).

FORTNITE OFFLINE, NIENTE BATTLE ROYALE: LE POSSIBILI NOVITÀ

Come sempre non è ben chiaro quando il gioco tornerà ufficialmente online, ma tenendo conto dei precedenti update è probabile che attorno a mezzogiorno il tutto tornerà disponibile, massimo le 14:00 di oggi pomeriggio. Il team di Fortnite, attraverso un altro tweet, ha inoltre comunicato che il nuovo update peserà più del normale, e lo si poteva già capire viste le numerose novità che verranno appunto introdotte nel gioco. Ma vediamo insieme, stando ai rumors della rete delle ultime settimane, che cosa ci aspetta, a cominciare da Thor, il Dio del Tuono, ma anche Iron Man, Hulk, Captain America, She-Hulk e Wolverine, tutti personaggi dell’universo Marvel già amatissimi. Se le anticipazioni verranno confermate si tratterà senza dubbio di una nota lieta per i milioni di fan dei fumetti e dei film, con la possibilità tra l’altro di accedere a numerose chicche e skin. Vi ricordiamo infine, vista la nota battle fra Apple ed Epic Games, che l’update non sarà disponibile sui dispositivi iOS.



