Fortnite Stagione 3, ecco l’aggiornamento con Aquaman/ Mappa, armi e skin: le novità

E’ stata finalmente svelata la stagione 3 di Fortnite. Grazie all’aggiornamento delle ore 13:00, è scattata da oggi la nuova “season” del fortunato videogame di Epic Games. Un update che è stato anticipato da due trailer di presentazione, che mettono in evidenza le più grandi novità che ci aspettano da qui ai prossimi mesi, a cominciare dall’introduzione del personaggio di Acquaman in versione cinematografica, quella interpretata da Jason Momoa, a seguito della presenza di molteplice aree acquatiche. Ovviamente la parte più interessate della terza stagione resta il Battle Pass, che darà accesso come sempre a oggetti aggiuntivi, a cominciare dalle nuove skin Fade e Ocean. Per aspettare il costume di Acquaman bisognerà comunque attendere ancora un po’, come ha già fatto sapere Epic Games. Fra le novità introdotte nel Battle Pass, troviamo anche la feauture “Buil-A-Brella”, che permetterà ai videogiocatori di creare un ombrello, come appunto si poteva intuire dal titolo.

FORTNITE STAGIONE 3: “L’ISOLA E’ STATA ALLAGATA…”

Per quanto riguarda la mappa dell’isola, come anticipato sopra, ci saranno diverse zone sommerse, e la voce del trailer a riguardo sottolinea: “L’isola è stata allagata, ci sono nuove aree da esplorare, i Predoni da affrontare e… squali da cavalcare? Dovrai sopravvivere a molto più che alla Tempesta. Adattati alla nuova vita acquatica sull’isola. E guardati le spalle!”. Da ora in avanti bisognerà fare attenzione ai Predoni, dei personaggi che giungeranno all’improvviso sull’isola durante le partite, e che permetteranno di aggiunge sfide e scontri extra, mettendo alla prova le capacità del videogiocatore. Non potranno mancare, poi, le nuovi armi, come ad esempio il Charge Shortgun in sei livelli di rarità, ma anche il lanciagranate Kit’s Shockwave Launcher, e il fucile di precisione Ocean’s Burst Assault Rifle. Sarà inoltre presente una sorta di molotov, un barattolo pieno di lucciole che potremo lanciare contro i nemici. Da segnalare infine anche un nuovo personaggio, Headhunter Patriottico che sarà disponibile dal 27 giugno, e che permetterà di ottenere vari bonus.





