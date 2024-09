Brescia si prepara ad accogliere – il prossimo 13 settembre 2024 – la primissima giornata dell’annuale Forum regionale per lo sviluppo sostenibile giunto alla sua quinta edizione promossa dalla Regione Lombardia: una rassegna che si estenderà su un totale di cinque appuntamenti spalmati da qui fino a fine ottobre e che faranno tappa in alcune delle città lombarde più importanti; come sempre dedicata ai temi portanti del settore della sostenibilità.

In particolare – poi vedremo nel dettaglio il programma dell’evento bresciano e cosa ci attenderà nei prossimi appuntamenti – la quinta edizione del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile accenderà i riflettori sul tema dell’economia circolare che (oltre ad essere uno dei veri e propri pilastri su cui si fonda il Green Deal europeo) è uno dei settori in più forte crescita sul territorio lombardo che vanta un tassi di raccolta differenziata e riciclo rispettivamente dal 73,2 e 54,9 per cento: dati ben superiori alla media europea ed anche vicinissimi a quelli indicati dai piani green che puntano al 55% di riciclo entro il 2025.

Così, la Regione può diventare un vero e proprio esempio virtuoso sull’intero territorio nazionale e in questo contesto va inserito il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile che – grazie a numerosi interventi da parte di esperti ed addetti ai lavori – mira a stimolare un dialogo costruttivo con le filiere produttive lombarde e nazionali; promuovendo modelli produttivi e sociali (come il noto ecodesign) che possono fare del nostro paese un esempio europeo e mondiale.

Forum regionale per lo sviluppo sostenibile: il programma e le tappe dei cinque incontri in Lombardia

Tornando indietro al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, come dicevamo anche prima la giornata di apertura è quella di venerdì 13 settembre 2024 con un incontro che si terrà alla Camera di Commercio di Brescia e che sarà completamente aperto al pubblico, con l’unico requisito di registrarsi all’apposita pagina (ovvero quella che potete raggiungere cliccando su queste parole) sul sito della Regione Lombardia; mentre i successivi appuntamenti ci porteranno prima a Varese il 20 settembre, poi a Sondrio il 4 ottobre, a Mantova il 10 dello stesso mese ed – infine – a Milano il 30 ottobre per l’evento di chiusura.

A Brescia il focus del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile è incentrato sulle imprese e sul ruolo che possono avere nella transizione verso un’economica circolare, mentre a Varese si terrà un incontro tra scienza e cultura per accendere i riflettori sui temi dell’innovazione, della consapevolezza ambientale e dell’imprescindibile cambiamento dei nostri comportamenti. Ancora: a Sondrio il tema verrà affrontato con gli occhi dei settori dello sport e del turismo che giocano un ruolo altrettanto importante nella transizione, specie verso un mondo più salutare; e mentre a Mantova la palla passerà all’agroalimentare, nel capoluogo lombardo si tireranno le somme sulla cinque giorni del Forum.

Il programma dell’evento inaugurale del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile a Brescia: orari ed ospiti

Soffermandoci – infine – sull’evento bresciano del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, non ci resta che recuperare l’intero programma, partendo dal fatto che l’orario fissato è quello delle 9:30 quando si potrà prendere posto in sala sorseggiando il welcome coffee offerto a tutti gli ospiti; mentre alle 10 in punto salirà sul palco della Camera di Commercio gli assessori Giorgio Maione, Simona Tironi e Guido Guidesi, accompagnati dal presidente CCIAA Roberto Saccone per i tradizionali saluti istituzionali.

La giornata verrà divisa su tre differenti temi a partire da un Focus sull’Economia che vedrà avvicendarsi Carlo Massoletti (presidente di Confcommercio Brescia), Chiara Lanzini (responsabile Ambiente e Sicurezza ConfBrescia), Corrado Gatti (ANCE Lombardia), Alessandro Marini (AFIL), Carlo Raccosta (FondItalia), Giuseppe Amici (vicesegretario Confartigianato Brescia) e Giordano Streghi (Duferco San Zeno) con i loro sette panel tematici.

Nel pomeriggio di passerà al Focus sull’Ambiente con i panel di Laura Cutaia (ENEA), Gabriele Archetti (Fondazione Cogeme ETS), Francesca Bazzocchi (RSE), Luigi Lecchi (vice di ANBI Lombardia) e Carmine Trecroci (docente all’Università bresciana di Economia); seguiti nell’ultimo Focus Sociale da Renato Greca (ANACI Lombardia), Caterina Braga (Università Cattolica), Michele Pasinetti (vice Confcooperative Brescia), Valeria Garibaldi (Fondazione Cariplo), Lorenzo Romanenghi (Cauto Cantiere Autolimitazione), Marta Battioni (Legacoop Lombardia) e Salvatore Riccio (vicesegretario UGL).