“Forza Coronavirus”, scritta choc a Battipaglia/ Esposto striscione davanti cantiere

Insulti, cori e scritte choc sul Coronavirus. Accade anche questo in Italia, mentre si lavora per cercare di contenere l’epidemia. A Battipaglia, in provincia di Salerno, questa mattina è comparsa la scritta “Forza Coronavirus” su un telo bianco affisso sull’impalcatura di un palazzo in corso di ristrutturazione proprio nel centro della città. La scritta è stata vergata con una bomboletta di vernice rossa e fa riferimento in maniera inequivocabile al virus che ha provocato finora 12 morti e oltre 300 contagi, oltre che una psicosi collettiva in tutto il Paese. Attorno alla scritta comunque è montata subito la polemica tra chi chiede di risalire all’autore di questo gesto deprecabile e chi, invece, nel frattempo ha provveduto a rimuovere subito la scritta cancellandola con della vernice nera. Una cosa è certa: tra insulti e casi di sciacallaggio, è evidente che il Coronavirus sta tirando fuori anche il peggio da alcune persone.

Da questi timori non è stata risparmiata neppure la città di Battipaglia, visto che nelle ore passate un pullman di turisti di rientro dal Carnevale di Venezia ha provocato accese polemiche sulle misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione comunale. Per i turisti del pullman è subito scattata la quarantena. Non sono valse a nulla peraltro le spiegazioni del sindaco Cecilia Francese per le inesistenti richieste di chiudere le scuole cittadine, eppure non è stato registrato alcun caso conclamato. Nelle ultime ore però una mamma e sua figlia sono state ricoverate all’ospedale di Battipaglia per sintomi sospetti. Le due donne, tornate dalla Lombardia, si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza e sono state ricoverate in via precauzionale in una stanza isolata dal resto della struttura sanitaria e dagli altri pazienti. Subito è scattata la procedura per chiarire se sono affette dal Coronavirus.

