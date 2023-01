Fosca Innocenti 2/ Anticipazioni 20 gennaio 2023: Fosca e Cosimo, tensioni a causa di Lapo

Fosca Innocenti 2, anticipazioni seconda puntata 20 gennaio su Canale 5

Fosca Innocenti 2 torna in onda su Canale 5 con la seconda puntata, stasera 20 gennaio. L’amore tra la protagonista (interpretata da Vanessa Incontrada) e il suo Cosimo (Francesco Arca) è messo a dura prova a causa di Lapo, vecchia fiamma di lei che è tornato a sorpresa ad Arezzo per reclamare l’amato casale del vicequestore. Il conte, affascinante quanto prepotente, non molla; quello stabile appartiene alla sua famiglia e intende riaverlo. Ma Lapo potrebbe essere interessato anche a riavere Fosca nella sua vita, e Cosimo non è per nulla felice.

In questo secondo appuntamento vedremo come le tensioni tra questi tre personaggi aumenteranno, mentre la squadra della Innocenti si troverà a indagare su un nuovo intricato caso di omicidio. Sullo sfondo della bella Arezzo, città dove è ambientata e dove è stata girata Fosca Innocenti 2, proseguono anche le vicende personali delle altre protagoniste: da Rosa, che avrà un nuovo spasimante (la new entry Sergio Muniz) a Giulia che continuerà la sua relazione con la fotografa Greta. La seconda stagione della fiction Mediaset è composta da quattro nuove puntate, in onda ogni venerdì in prima serata.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni seconda puntata: l’amore tra Fosca e Cosimo è in bilico

Si intitola Legami pericolosi la seconda puntata di Fosca Innocenti 2 in onda stasera 20 gennaio. Il vicequestore indaga sul caso della giovane Angela, il cui corpo senza vita è stato trovati nel negozio di abiti da sera dove lavorava come sarta. Secondo i primi rilievi sul caso, la ragazza è stata uccisa un colpo di forbice al cuore. Fosca viene immediatamente attratta da un odore particolare sull’arma del delitto. Questo elemento e un barista innamorato sono i primi indizi da cui partire per l’indagine. Ben presto, Fosca scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa. O forse da qualcuno.

L’ispettrice Rosa, intanto, conosce l’affascinante maestro di ballo Josè e ne rimane meravigliata. Peccato però che l’uomo sembra coinvolto nella morte di Angela. Nel frattempo, la PM Perego fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre Giulia continua a frequentare Greta, ma c’è qualcosa che non torna sul suo conto. Fosca dovrà anche occuparsi della sua vita privata, in particolare del suo amato casale che rischia di perdere. Lapo rappresenta un bel problema, non solo perché vuole riprendere quello stabile a lei tanto caro, ma anche perché pare non aver dimenticato del tutto la loro storia passata. In tutto questo, Cosimo è geloso. La storia tra Fosca e Cosimo è in pericolo?











