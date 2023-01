Fosca Innocenti 2/ Anticipazioni 27 gennaio: Fosca e Cosimo, ci sono incomprensioni

Fosca Innocenti 2, anticipazioni terza puntata 27 gennaio su Canale 5

Fosca Innocenti 2 va in onda venerdì 27 gennaio con la sua terza puntata. Per la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada è un momento di grande crisi. Da un lato c’è l’amore con Cosimo, che sta affrontando degli ostacoli a causa di un incomprensione di cui lei non sa nulla. Infatti il bell’oste toscano ha sorpreso la sua fidanzata tra le braccia di Lapo, ma si tratta di un malinteso, poiché è stato il conte a spingersi verso di lei. Dall’altra c’è un caso particolare che la sorprende da vicino: la sua migliore amica Ginevra, colei con cui si confidava e che sapeva tutto della sua storia con Cosimo, è stata uccisa. E poi c’è ancora la questione del casale rimasta in sospeso: Lapo lo vuole, così come vuole stare con Fosca. Cosa farà la protagonista?

La terza puntata di Fosca Innocenti 2 si intitola Il diario dell’anima: scopriamo nel dettaglio le anticipazioni. Cosimo non parla, e Fosca è preoccupata perché non sa come comportarsi con lui che si è chiuso nel suo silenzio. Intanto il vicequestore è chiamato sul luogo di un delitto, quello dell’amica Ginevra, uccisa da un colpo di arma da fuoco. Chi poteva avere un movente per tentare di ucciderla? Forse suo marito Guido? Oppure c’entra Duccio, il figlio avuto da Guido nel suo precedente matrimonio? Fosca dovrà indagare cercando di mettere da parte i suoi sentimenti.

La terza puntata di Fosca Innocenti 2 lascia ovviamente spazio alle vicende personali della squadra del vicequestore. Oltre alla protagonista, anche i suoi componenti sono alle presi con situazioni amorose per niente facili. Pino entra nel panico quando la sua fidanzata si presenta a sorpresa ad Arezzo perché non sa come gestire la sua evidente attrazione per l’agente Rita. Poi c’è la dura Giulia, che sotto la scorza nasconde un cuore ferito che non riesce a dimenticare la fotografa Greta, la quale l’ha lasciata per tornare dal suo ex.

Rosa, invece, comincia ad essere attratta seriamente da José e per lei è un bel problema. Il maestro di ballo, del resto, è un uomo molto affascinante. Si lascerà andare? Nel frattempo, Fosca ha i suoi grattacapi quando la banca non le concede il prestito e il vicequestore si trova sempre più nella morsa di Lapo, ormai deciso a vendere il casale. A Fosca non resta altro che cercare di recuperare il rapporto con Cosimo. Dopo l’orgoglio iniziale, la protagonista tenta di riavvicinarsi a lui. Riusciranno i due innamorati a far pace e insieme affrontare Lapo?











