Fosca Innocenti 2/ Anticipazioni ultima puntata 3 febbraio: Fosca contro Lapo!

Fosca Innocenti 2, anticipazioni quarta e ultima puntata: Fosca contro Lapo per il casale

L’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 mette Fosca contro Lapo: chi dei due la spunterà per avere il casale? Per Fosca è una questione di cuore: quello stabile è legato alla sua famiglia, è l’ultimo legame che ha con suo padre, e non vuole perderlo per nessuna ragione al mondo. Per Lapo è una questione di orgoglio: dopo essere stato rifiutato dalla protagonista, che ha ribadito il suo amore per Cosimo, il conte vuole venderlo anche per soldi. Stasera, venerdì 3 febbraio, Fosca Innocenti 2 si conclude con la quarta e ultima puntata in cui possiamo aspettarci molti colpi di scena, non solo per quanto riguarda le vicende del vicequestore, ma anche per gli altri membri della sua squadra.

Si intitola Il re dei profumi l’ultimo appuntamento con la fiction Mediaset che ha per protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. In questa puntata, Fosca e Cosimo hanno fatto pace e si sono riconciliati, dopo il malinteso con Lapo che rischiava di mandare a monte la loro storia d’amore. Insieme dovranno affrontare Lapo, il quale, deciso più che mai a vendere il casale, dichiarato di aver trovato un acquirente. Per Fosca è un duro colpo, ma il vicequestore non può arrendersi così facilmente e deve trovare una soluzione per impedirgli di vendere il suo amato casale dove sono racchiusi tutti i ricordi della sua infanzia.

Fosca Innocenti 2, ultima puntata “Il re dei profumi”

Anche nell’ultima puntata di Fosca Innocenti 2, la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada si troverà a indagare su un nuovo omicidio. La vittima è un esperto di profumi, una sorta di “re” del settore, che è stato ucciso mentre si svolgeva un importante concorso. Fosca, aiutata dalla sua squadra tutta al femminile, indagano sul caso e gli indizi le portano sul luogo di un antico deposito di profumi. Proprio quel posto diventa un’altra scena del crimine quando gli agenti trovano il corpo di un giovane, una seconda vittima. Stando alle prime indagini, il ragazzo possedeva un gran talento e aveva un futuro davanti a sé, ma proprio per questo i suoi colleghi lo invidiavano.

Il giovane, però, non era senza macchia. Infatti, indagando più a fondo sul suo passato, Fosca e la sua squadra scopriranno che aveva avuto diverse relazioni finite male, e questo rende ancora più complicate le indagini. Tra di loro si nasconde il possibile assassino? Spunta poi fuori il nome del padre adottivo, che insospettisce il vicequestore Innocenti perché l’uomo sembra nascondere un segreto. Nell’ultima puntata scopriremo anche come andranno a finire le vicende amorose degli altri membri della squadra: da Rosa e la sua passione per Josè, a Giulia, che ha deciso di troncare i rapporti con Greta, e infine Pino, che deve ancora capire se è pronto a voltare pagina con Rita.











