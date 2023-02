Fosca Innocenti 3 ci sarà?/ Terza stagione confermata, ma c’è una brutta notizia…

Fosca Innocenti 3 ci sarà, Vanessa Incontrada conferma la nuova stagione

Fosca Innocenti 3 si farà: per chi si chiedeva se le vicende del vicequestore interpretato da Vanessa Incontrada avranno un seguito, la risposta è affermativa. A confermarlo è l’attrice stessa, che in un’intervista di dicembre con TV Sorrisi e Canzoni, aveva dichiarato che ci sarebbe stata anche la terza stagione. Ciò vuol dire che la vicenda sul casale di Fosca giungerà alla conclusione (almeno si spera). L’amato stabile vuole essere venduto da Lapo, ex amore della protagonista, la quale non intende assolutamente liberarsi di quel casale che racchiude tutti i ricordi della sua famiglia e della sua infanzia. Accanto a lei, per fortuna potrà contare sul supporto e l’amore di Cosimo, l’amico di sempre che aveva scoperto di amare nel finale della prima stagione.

FOSCA INNOCENTI 2/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Fosca e Cosimo in crisi?

Fosca Innocenti 3 sarà di nuovo ambientata ad Arezzo? La risposta sempre più che logica, dato che la storia principale si svolge proprio in quella città, ma stando a quanto scrive La Nazione, la location non è stata ancora confermata. “Un anno fa ci avevano chiamato a febbraio durante la messa in onda”, aveva dichiarato l’assessore Simone Chierici al giornale, assicurando che il Comune resta a disposizione. “Spero non abbiano scelto una nuova location.”

Anticipazioni Fosca Innocenti 2 ultima puntata 3 febbraio 2023/ Lapo contro Fosca per il casale, chi vincerà?

Fosca Innocenti 3, brutte notizie per i fan…

Fosca Innocenti 3 è quindi già stato confermato, ma per i fan della fiction ci sono brutte notizie. Infatti, nell’annunciare in anteprima il rinnovo, Vanessa Incontrada ha anche dichiarato che la terza sarà l’ultima stagione: “Ci sarà, e sarà la stagione finale”, così anticipava sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, in un’intervista di dicembre 2022. Le vicende del vicequestore Innocenti e della sua squadra d’investigatori (quasi) tutta al femminile si concluderanno con una terza stagione, che dovrebbe mettere la parola fine a ogni storia dei personaggi.

FOSCA INNOCENTI 2/ Anticipazioni e diretta 27 gennaio: caso risolto e pace fatta tra Fosca e Cosimo

Fosca Innocenti è un poliziesco leggero perché mescola l’azione alla commedia romantica, e forse il pubblico si aspettava più puntate da guardare. Non sappiamo il motivo per cui la fiction di Mediaset si concluderà con un terzo ciclo di episodi, dato che gli ascolti sono sempre stati buoni su Canale 5 con una media del 15% di share a settimana. L’ipotesi più probabile è che gli autori abbiano concepito Fosca Innocenti come una storia lunga tre stagioni, destinata a non proseguire oltre. Almeno per ora, poi chissà in futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA