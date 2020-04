Fotinì Peluso è Barbara/ La musica le ha cambiato la vita! (La Compagnia del Cigno)

Pubblicità

Fotinì Peluso si è già confermata da tempo uno dei volti più gettonati per le fiction di mamma Rai. La conferma è arrivata anche grazie al suo ruolo di Barbara, uno degli ultimi lavori che la vedono al centro di uno show da record. Fotinì Peluso è infatti uno dei ragazzi che formano la cornice de La Compagnia del Cigno, di ritorno nella prima serata di Rai 1 con le repliche a partire da oggi, mercoledì 29 aprile 2020. La sua Barbara è una ragazza diligente che nutre un grande amore per la musica, ma che nasconde se stessa dietro una maschera. Il suo pallino è la perfezione assoluta ed in questo hanno contribuito anche i genitori, che pretendono molto da lei. Le emozioni invece sono messe al bando, soprattutto per Domenico, il compagno d’orchestra interpretato da Emanuele Misuraca e per il quale prova un profondo sentimento. La loro storia, così come i loro conflitti, saranno uno dei termi cardini della sottotraccia narrativa. Per quanto riguarda la sua carriera, la Peluso invece continua a tenere i motori più che accesi. Dovrebbe conseguire la laurea il prossimo autunno e ha tre film all’attivo che stanno per sbarcare nel mondo dello spettacolo. Per adesso però si è dovuta fermare con le riprese della seconda stagione de La Compagnia del Cigno, dato che il set è stato smantellato per via dell’emergenza Coronavirus.

Fotinì Peluso è Barbara, La Compagnia del Cigno: un legame profondo col padre

Fotinì Peluso ha un legame molto profondo con il padre, anche se di solito nelle interviste parla della sorella e della madre. “Da piccola lo consideravo il mio eroe“, ha detto di recente a Io Donna, “andava a scuola ai colloqui con i professori, chiacchierava con le mamme. Non ho mai visto nessuno darsi da fare per la famiglia come lui”. Di professione fa l’avvocato, ma è anche un tuttofare quando si trova fra le mura domestiche. “Ed è l’unico uomo, circondato da donne; mamma, mia sorella, mia nonna, le cugine“, sottolinea l’attrice, “oggi è la mia guida“. Il rapporto padre/figlia è anche al centro di uno dei suoi nuovi lavori, il film Andrà tutto bene, in cui si ritroverà nei panni di Adele e figlia del regista di scarso successo interpretato da Kim Rossi Stuart. Per la prima volta, uno dei suoi personaggi avrà la possibilità di avere a che fare con il padre, a differenza dei lavori precedenti in cui erano le madri a circondare i suoi ruoli. E pensare che tutto è iniziato con una bocciatura, un provino andato a male per il film Il bacio diretto da Ivan Costroneo. “Non l’ho superato“, rivela, “però Ivan è stato gentile, mi ha telefonato per spiegarmi le sue motivazioni, mi ha convinto a non mollare e mi ha chiesto di restare in contatto con lui”. Poi sono riusciti a collaborare grazie alla fiction La Compagnia del Cigno.



