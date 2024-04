Fragole, fra Vitamina C e la protezione cardiovascolare/ L’esperta: “Consigliate anche ai diabetici”

Si parla di fragole stamane negli studi di Uno Mattina, e ospite vi era Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, che ha spiegato: “In Italia siamo messi bene con le fragole, abbiamo una produzione sempre migliore, ne facciamo 1,1 milioni di tonnellate siamo quasi autonomi, sta crescendo la coltura in serra, che è protetta, prendiamo meno acqua e facciamo meno trattamenti, possiamo farne da gennaio all’autunno sono anche più sane”. E ancora: “Riusciamo a coprire tutti i mesi con le fragole grazie a coperture che proteggono il prodotto. Le fragole sono un falso frutto, il frutto sono i semini che troviamo sopra – ha aggiunto – scegliere la fragola è un’operazione importante, ce ne sono tante in commercio, deve essere matura, rossa fino alle foglioline e che sia sana, dobbiamo trovare vaschette senza liquido, muffe e alterazioni. Ci arrivano fragole soprattutto dalla Spagna ma anche dal sud del Mediterrano. Scegliamo quelle italiane perchè ne abbiamo in qualità e quantità e soprattutto un prodotto più sano”.

Frutta e verdura, problema confezioni/ La tecnica dell'eye tracking per favorire l'acquisto sfuso

In collegamento anche la dottoressa Renata Bracale, che ha invece svelato tutte le qualità di questo frutto: “Fanno bene a memoria, proteggono dall’invecchiamento cellulare. Proteggono anche il sistema cardiovascolare, proteggono cuore e arterie. Sono inoltre molto ricche di vitamine C, 5 o 6 fragole di media grandezza danno più Vitamina C di un’arancia. Contrastano anche la stitichezza, contengono il 90% di acqua e un sacco di fibre. Hanno pochissime calorie, è una dieta sana e contengono uno zucchero che i diabetici possono prendere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA