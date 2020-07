Frana in Myanmar, Birmania: 113 morti/ Si teme ecatombe: centinaia di dispersi

Gravissimo incidente avvenuto in Myanmar, una frana in una cava di giada. L’episodio si è verificato di preciso in quel di Hpakant, ed ha provocato la morte di almeno 113 persone, anche se il bilancio è purtroppo solamente parziale. Secondo quanto riferito da Today, citando i media locali, sarebbero infatti centinaia i lavoratori che risultano essere dispersi o intrappolati sotto le macerie dopo il crollo. Gli operai birmani sarebbero stati travolti da una gigantesca ondata di fango verificatasi attorno alle ore 8:00 di mattina, ora locale, mentre i lavoratori stavano estraendo le pietre dal materiale di scavo. A momento sono al lavoro le squadre di soccorso che stanno cercando di estrarre più persone vive possibile da sotto le materie, ma l’operazione è decisamente complicata e c’è il rischio di un’ecatombe. Purtroppo non è la prima volta che incidenti di questo tipo si verificano in Birmania, basti sapere che soltanto pochi giorni fa, lo scorso 23 giugno, una frana aveva interessato la cava vicina, quella di Seng Tawng, provocando fortunatamente solamente due vittime fra gli operai.

FRANA IN MYANMAR: UN EVENTO TRISTEMENTE NOTO

Qualcosa di simile era accaduto il 14 luglio di due anni fa, quando le vittime erano state una decina a causa di un violento crollo provocato dalle piogge monsoniche che si abbattono nel sud est asiatico in questo periodo dell’anno. Il più grave incidente minerario dell’epoca moderna rimane comunque quello del 2015, quando erano morte 116 lavoratori, anche in questo caso per via di un crollo. Da anni numerosi gruppi ambientalisti si battono contro la continua deforestazione nelle zone delle miniere, che causano poi i successivi crolli, ma i loro appelli sono rimasti fino ad oggi vani. Nella stagione dei monsoni gli scavi a cielo aperto diventano dei bacini pieni d’acqua, che causano crolli e cedimenti del terreno, rimasto spoglio dell’ancoraggio dovuto alle varie piante e alla vegetazione.



