Franca Gandolfi, moglie Domenico Modugno/ “Con lui è stata una scoperta ogni giorno”

Franca Gandolfi è stata moglie di Domenico Modugno dal 1955 al 1994, anno in cui è morto il grande artista italiano. Nel 2019, a Unomattina Estate, Franca Gandoli ha raccontato come è nata la sua lunga storia d’amore con Modugno: “Ci siamo conosciuti al Centro Sperimentale, lui mi ha accompagnata a fare un provino diretto da Zampa. Da parte mia non fu amore a prima vista: lui era piuttosto vivace, faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare”. E alla fine Modugno è riuscito a conquistarla: “Capii che sarebbe stata una vita difficile e, infatti, feci di tutto per lasciarlo ma non ci fu verso. Si era fissato con me, lo trovavo ovunque”, ha confessato nel 2013 al settimanale Oggi. Nel 1955, cinque anni dopo il loro primo incontro, Franca e Domenico si sono sposati in Campidoglio, ma dopo qualche anno si sposarono anche in chiesa: “Nel 1960 ci sposammo in gran segreto anche in chiesa. Fu un giorno bellissimo perché sentivamo il bisogno di dirci di sì davanti a Dio e fu davvero solo un momento nostro”, ha raccontato al settimanale Oggi.

Franca Gandolfi, moglie Domenico Modugno: insieme dal 1955 al 1994

Dal matrimonio di Franca Gandolfi e Domenico Modugno sono nati te figli: Marco nel 1958, Massimo e Marcello nel 1966: “In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano. Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”, ha concluso la vedova. Durante la puntata di Domenica In del 10 gennaio, Franca Gandolfi ha chiamato in diretta per fare quattro chiacchiere con Giuseppe Fiorello, che torna nei panni di Domenico Modugno nella serata evento “Penso che un Sogno Così” in onda questa sera, lunedì 11 gennaio, alle 21.25 su Rai 1. “Moriva di paura a Sanremo perché era la prima volta che cantava senza chitarra. Non voleva fare il cantante, ma l’attore. E si è ritrovato lì perché nessuno voleva cantare”, ha rivelato la signora Franca. Infine la vedova di Domenica Modugno ha ricordato come è stata la vita al suo fianco: “Con lui è stata una scoperta ogni giorno. Era un tipo molto estroso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA