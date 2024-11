Fabio Camilli, nato nel 1962, è un attore italiano: nel suo curriculum film come Vacanze in America di Carlo Vanzina, Scarlet Diva di Asia Argento e ancora serie tv di successo come I ragazzi della 3 C, Distretto di Polizia, Romanzo Criminale, RIS Roma – Delitti imperfetti e Squadra antimafia. Un curriculum ricco, dunque, nonostante da qualche anno Fabio sembra essersi allontanato dal mondo della tv e del cinema. Ciò che non tutti sanno è che l’uomo è nato da una relazione extraconiugale tra la coreografa Maurizia Calì e Domenico Modugno, amatissimo attore e cantante, venuto a mancare nel 1994, solo pochi giorni prima che l’attore compisse 32 anni.

La battaglia per il riconoscimento di Fabio Camilli è stata lunghissima e molto difficile: l’uomo è stato riconosciuto definitivamente dal padre nell’agosto del 2019, dopo un iter durato addirittura 18 anni. Al momento del concepimento di Fabio, Domenico Modugno era sposato con Franca Gandolfi. Fabio è arrivato alla verità solamente molto tempo dopo e un po’ per caso: come raccontato, infatti, è stata una persona ad indirizzarlo verso la verità. “Una mia ex fidanzata mi confessò che nell’ultimo periodo aveva iniziato una storia con un mio amico, Marcello che lui gli aveva confidato che eravamo fratelli” ha rivelato qualche tempo fa Camilli, nel salotto di “Oggi è un altro giorno”.

Fabio Camilli, raccontando di come ha scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno, ha rivelato: “Mia madre e suo padre avevano avuto una storia e io insomma era figlio di Domenico Modugno. Sono rimasto mezz’ora al telefono”. All’inizio l’attore credeva che si trattasse di uno scherzo, poi ha cominciato a ricollegare tutti i pezzi per comprendere al meglio cosa si nascondesse dietro. “Ho compreso in seguito che l’astio che il mio padre (adottivo, ndr) aveva nei miei confronti era dovuto quantomeno ad un sospetto…” ha aggiunto Camilli, protagonista di un’infanzia molto difficile. Tutti, come spiegato da Fabio, sapevano la verità, tranne lui: a confessarglielo ufficialmente fu la mamma, che gli disse di non essere certa che fosse figlio del cantante. Solamente il test del Dna ha dato ragione all’uomo.