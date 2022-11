Franca Sebastiani, chi è l’ex moglie di Massimo Ranieri/ “I produttori ci separarono ma…”

Chi è Franca Sebastiani, ex moglie di Massimo Ranieri: una storia travagliata

Franca Sebastiani è stata sposata e impegnata a lungo con il celebre artista partenopeo Massimo Ranieri. I due hanno vissuto un grande amore, caratterizzato da svariate difficoltà agli inizi, quando a quanto pare i produttori discografici di lui si misero di traverso nella loro relazione. “Mi disse ‘Io non ti abbandonerò mai’, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato”, ha raccontato l’ex moglie di Ranieri in occasione di una delle sue ultime interviste rilasciate prima di morire.

Franca Sebastiani, infatti, è venuta a mancare all’età di 66 anni, a causa di un tumore, nel 2015. Anche lei, come il marito, ha lavorato nel mondo della musica e dalla loro storia è nata la figlia Cristiana Calone che Ranieri ha riconosciuto solo nel 1995.

Franca Sebastiani e la gioia per il riavvicinamento di Massimo Ranieri alla figlia Cristiana: “La cosa più bella”

L’amore tra Franca Sebastiani e Massimo Ranieri è scattato quando entrambi erano molto giovani. Lui era agli inizi della sua carriera e proprio in quella fase i produttori gli consigliarono di troncare la relazione. La coppia, ad ogni modo, è andata avanti e Massimo e Franca sono diventati genitori di Cristiana. Come spiegavamo, il cantante non ha riconosciuto per molto tempo la figlia, ma questo non ha innescato nella Sebastiani sentimenti di rancore nei confronti dell’ex marito.

Non a caso, in uno scritto della donna, emerge tutta la stima per Massimo Ranieri e la gioia per il riavvicinamento a Cristiana, avvenuto nel 1995: “Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana. Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio”.

