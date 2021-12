Franca Sebastiani e Cristiana, ex moglie e figlia Massimo Ranieri/ Dedica toccante di lei prima di morire

Franca Sebastiani e Cristiana sono l’ex moglie e la figlia di Massimo Ranieri. L’ex compagna del celebre cantante è scomparsa pochi anni fa a causa di un tumore, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi le ha voluto bene. Con l’artista c’è stato un amore intenso, ma anche molto turbolento. Dalla loro relazione è nata appunto la figlia Cristiana, che in un certo senso ha rappresentato una sorta di spartiacque nella loro storia d’amore.

Inspiegabilmente, infatti, al momento della nascita il cantante decide di non riconoscere la figlia Cristiana e il suo rapporto con Franca Sebastiani va alla deriva. Sarà la madre ad educare la bambina, fintanto che nel 1995 Massimo Ranieri non torna sui suoi passi per riconoscerla.

Franca Sebastiani e la storia con Massimo Ranieri: “Se chiudo gli occhi sento il suo abbraccio”

Franca Sebastiani, nota giornalista e scrittrice, ha parlato della sua storia d’amore con Massimo Ranieri in un libro pubblicato prima della sua scomparsa. L’ex moglie ha speso parole al miele per la sua vecchia dolce metà, nonostante i dissidi e le incomprensioni dovute al riconoscimento della figlia. “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”.

La Sebastiani aveva deciso di scrivere un libro per “lasciare una traccia nel cuore della gente” e per liberarsi “dal peso di tanti ricordi”. Insomma il suo scritto è servito per esprimere all’ex marito tutto il suo sentimento.

