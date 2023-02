Franca Sebastiani e Leyla Martinucci, ex di Massimo Ranieri/ Spunta anche il ‘flirt’ con Romina Power

Franca Sebastiani e Leyla Martinucci, chi sono le ex di Massimo Ranieri

Non sono mancati amori importanti nella vita di Massimo Ranieri. Il celebre cantante, che è stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, conta due grandi amori in particolare: uno è l’ex moglie Franca Sebastiani, donna scomparsa nel 2015 all’età di 66 anni per un tumore; l’altro è Leyla Martinucci, con la quale Ranieri è stato insieme per oltre otto anni, ovvero fino al 2010.

Massimo Ranieri/ Il suo medley fa impazzire l'Ariston: la folla l'acclama dopo che...

Parliamo di un amore, questo secondo, che al tempo sollevò non poco rumore a causa della grande differenza d’età tra i due. Tra Ranieri e Leyla ci sono infatti ben 36 anni di differenza. Dopo questi amori però Ranieri non è più tornato sotto i riflettori per un nuovo amore o anche solo un flirt, anche se va detto che il cantante è molto riservato quando si parla di vita privata.

Giuseppina Amabile, mamma Massimo Ranieri/ A lei ha dedicato un libro

Massimo Ranieri: spunta anche il ‘flirt’ con Romina Power

C’è però un’altra succosa indiscrezione che risale però a un bel po’ di anni fa e coinvolge Romina Power. Si è infatti parlato in passato di un presunto flirt tra i due ma a chiarire cos’è davvero accaduto tra loro è stato Al Bano. Il cantante ha in primis rivelato di aver davvero provato gelosia nei confronti di Massimo Ranieri. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato: “Stavamo facendo ‘Doppia coppia’ in tv…Vidi del tenero tra loro e visto che eravamo agli inizi del nostro rapporto le dissi che potevo farmi da parte”.

LEGGI ANCHE:

Ospiti seconda serata Sanremo 2023, chi sono?/ Black Eyed Peas, Massimo Ranieri e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA