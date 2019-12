Francesca Alotta/ Da “Non Amarmi” alla perdita del figlio, fino allo stalker

Ci sarà Francesca Alotta stamane negli studi di Storie Italiane. La 51enne cantante palermitana chiacchiererà con la padrona di casa, Eleonora Daniele, raccontando diversi aneddoti della sua carriera e della sua vita, a cominciare dalla persecuzione di uno stalker subita negli anni addietro. “Dal 1995 sono successi degli episodi gravi – aveva spiegato in una recente intervista a Today, la stessa siciliana – la morte di mio padre, la malattia di mia mamma, la perdita di un figlio…. Poi nel 2011 ho avuto un incidente d’auto per un colpo di sonno e sono stata tre mesi immobile nel letto. E’ stato un periodo buio in cui ho avuto a che fare anche con uno stalker, un mio ex compagno”. L’Alotta aveva partecipato l’anno scorso al programma “Ora o mai più”, concorso canoro di Rai Uno rivolto alle “meteore”: “L’inedito presentato a ‘Ora o mai più’ dal titolo ‘Ti dirò’ – aveva confessato sempre nell’intervista dell’anno scorso – è stato ispirato proprio a quella situazione di violenza psicologica subita in prima persona…”.

FRANCESCA ALOTTA E IL SINGLE IN AIUTO DELLE DONNE

Francesca Alotta ha avuto una grandissima popolarità ad inizio anni ’90 con il brano “Non amarmi” (insieme ad Aleandro Baldi), con cui tra l’altro la stessa vinse il Festival di Sanremo edizione 1992 nella categoria “novità”. In totale sono quattro gli album realizzati in studio da Alotta, il primo proprio del ’92 dal titolo “Francesca Alotta”, e l’ultimo l’anno scorso, 2018, “Anima mediterranea”, anno in cui ha vinto anche il premio Afi alla carriera, e da cui è stato estratto il singolo Anima Sola (con Mauro Pina). “E’ un messaggio rivolto a tutte le donne – le parole dell’Alotta sul “singolo stalker” – dice loro di non aver paura, di parlare, di chiedere aiuto… Scritto insieme a Gaetano Valerio Massaro, il brano è un grido forte, importante, e se aiutasse anche una sola donna che subisce violenza a denunciare, sarebbe una vittoria”.

