Francesca Alotta, il tradimento dell’ex, l’aborto e la malattia/ “Una donna mi ha salvato la vita”

Francesca Alotta: il tradimento dell’ex e l’aborto

Francesca Alotta, nel corso della propria vita, ha dovuto affrontare diversi momenti difficili, a partire dal tradimento dell’ex e dall’aborto spontaneo. Dopo, purtroppo, non ha potuto più avere figli e il dolore che, con il tempo, l’ha colpita ancora, è diventato sempre più grande. “Ero innamorata persa. Io aspettavo un bambino, l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Sì, mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta da sola in ospedale quando ho perso il bambino. Sono stati momenti difficili. Non ho avuto il coraggio di chiudere subito perché ero molto innamorata, ma poi l’ho lasciato“, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo.

“Noi donne speriamo che le persone cambino, invece bisogna amare una persona per quello che è. Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. Per me era una cosa dura perché io sono nata mamma, con l’istinto materno. Il mio percorso è stato capire che posso essere mamma di più bambini“, ha aggiunto.

Francesca Alotta e la scoperta del tumore

Dopo il tradimento e l’aborto, Francesca Alotta ha dovuto combattere anche contro la malattia ovvero il tumore all’utero. “Il mio ginecologo non aveva capito che si trattava di questa malattia […] La figlia di un signore che è stato ricoverato in ospedale con mio padre ha riconosciuto i miei sintomi e mi ha consigliato di farmi visitare con la massima urgenza da un altro ginecologo, cosa che ho fatto” ha raccontato Francesca in un’intervista rilasciata a Storie Italiane.

“Quella donna mi ha salvato la vita, è stato un angelo mandato da mio padre”, ha aggiunto la cantante raccontandosi ai microfoni di Eleonora Daniele.

