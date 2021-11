Francesca Alotta, dal tradimento del marito all’aborto/ “Ho perso un bambino”

Francesca Alotta: il tradimento del marito e l’aborto

Francesca Alotta, reduce del secondo posto a Tale e Quale show 2021, sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. La cantante, salita alla ribalta dopo aver vinto Sanremo ’92 con “Non amarmi” insieme ad Aleandro Baldi, ha vissuto numerosi drammi che hanno travolto la sua vita. Qualche anno fa, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, la Alotta aveva raccontato il doloroso momento dell’aborto, arrivato dopo la scoperta di un tradimento da parte del marito: “Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Io ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Aspettavo un bambino e l’ho perso perché ho scoperto che lui aveva un’altra. In ospedale sono stata lasciata sola e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

Francesca Alotta: la mancata maternità e la morte del padre

Francesca Alotta ha sempre sognato di diventare mamma e avere dei figli, ma non ce l’ha fatta. Poco dopo l’aborto, la cantante palermitana ha scoperto che per lei sarebbe stato difficile avere dei figli: “Per me è stato complicato perché io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini”. Con gli anni la Alotta ha scoperto che avrebbe potuto realizzare il suo sogno di maternità in un altro modo: “Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio”. L’aborto nel 1999, il divorzio nel 2000 e poco dopo Francesca ha perso anche il padre Filippo, morto a soli 62 anni nel 2003: “In un mese e mezzo è andata via. È stato il dolore più grande della mia vita”.

