Francesca Alotta, dall’aborto al tumore/ I tradimenti del marito e lo stalking

Francesca Alotta, tra i protagonisti di “Tale e quale show”, ha raggiunto il successo nel 1992 vincendo il Festival di Sanremo insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi”. Ma negli anni successivi la cantante ha dovuto affrontare grandi difficoltà e dolori: dall’aborto allo stalking, fino al tumore. Francesca Alotta ha subito un aborto dopo aver scoperta di un tradimento da parte del marito: “Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Io ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Aspettavo un bambino e l’ho perso perché ho scoperto che lui aveva un’altra.

In ospedale sono stata lasciata sola e poi ho deciso di lasciare mio marito”, ha raccontato a Caterina Balivo. Francesca Alotta ha poi scoperto che per lei sarebbe stato difficile avere dei figli: “Per me è stato complicato perché io sono nata mamma”.

Francesca Alotta: il cancro e gli hater

Francesca Alotta ha poi avuto altri due amori finiti male. Mentre si trovava nel reality Music Farm il fidanzato dell’epoca le svuotò il conto in banca cointestato. Un altro si è rivelato uno stalker: “Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”. Nel 2020, a “Vieni da me”, aveva rivelato di avere un cancro: “Questa è l’ennesima battaglia. Però per assurdo quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”.

Questa sera la cantante si trasformerà in Adele, con cui sente molte affinità: “Anch’io, come lei, ho avuto un periodo in cui, a causa di problemi fisici, ero molto ingrassata e ho avuto tanti haters che mi hanno fatto tanto male, giudicando solo il mio aspetto fisico in maniera molto violenta e cattiva”, ha scritto su Instagram.

