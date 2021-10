Francesca Alotta è Anastacia a Tale e quale Show/ Un’altra popstar dopo Adele

Francesca Alotta è Anastacia a Tale e quale Show

Torna Tale e Quale Show e questa sera Francesca Alotta dovrà cimentarsi nell’imitazione della cantante Anastacia. Nuova prova ad altissimo tasso tecnico per la cantante concorrente del programma di Carlo Conti che dopo Adele si trova ad imitare una cantante del calibro di Anastacia caratterizzata da una voce molto potente e riconoscibile. Dopo l’ultima esibizione di Francesca Alotta rovinata dai problemi alla voce vedremo se sarà in grado di convincere specialmente Cristiano Malgioglio sempre molto severo nei suoi giudizi.

Com’è andata Francesca Alotta nei panni di Adele?

Francesca Alotta la scorsa settimana, nella puntata di venerdì 8 ottobre di Tale e Quale Show, ha interpretato Adele, con la canzone Rolling in the deep. Di sicuro è una star difficile da copiare e il percorso è stato arduo, la voce sembrava più semplice da imitare, ma l’interpretazione e i movimenti della cantante sono unici. Da Francesca ci si aspettava il massimo e il risultato è stato buono. Per lei è stata la prima standing ovation della serata. Sono state notate dai giudici solamente delle difficoltà durante le parti molto alte del pezzo.

La cantante ha ammesso di avere dei problemi di voce causati proprio da tutte le prove che ha fatto. Cristiano Malgioglio, che è sempre molto sincero, ha detto che la performance non gli è piaciuta totalmente, in quanto mancava proprio la parte emotiva, che è importante.

