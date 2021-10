Francesca Alotta e il tumore / “Tale e quale è la mia rinascita dopo la malattia”

Francesca Alotta è una delle cantanti più apprezzate di questa nuova edizione di Tale e Quale Show. La concorrente è entrata nel cuore del pubblico grazie al suo talento e alle sue doti vocali, ma ha anche commosso i più per la sua lotta estenuante contro il tumore che l’ha colpita improvvisamente. In una intervista rilasciata al magazine Di Più, la Alotta ha ripercorso le tappe fondamentali della malattia, raccontando gli ostacoli che ha dovuto affrontare.

“Avevo un tumore molto esteso, sono stata operata d’urgenza”. Tutto è iniziato con dei disturbi intimi che la Alotta non ha sottovalutato: “Il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso”, ha raccontato. Fortunatamente i medici hanno agito tempestivamente, limitando i danni.

Francesca Alotta e la lotta al tumore: “esperienza terribile”

“Esperienze così terribili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova, ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno” ha ammesso Francesca Alotta. L’ombra della malattia fa paura, i ricordi dolorosi non si dimenticano e la cantante non fa mistero di aver sentito il mondo crollarle addosso, il giorno in cui ha saputo della malattia. Nella vita, Francesca Alotta ha dovuto fare i conti con altri drammi tremendi, come la perdita di un figlio, oltre ad una storia d’amore finita malissimo.

Le esperienze negative, tuttavia, hanno forgiato un carattere tenace, che la ha permesso di voltare pagina. In questo senso Tale e Quale Show rappresenta una bellissima novità per Francesca: “Ci tengo a fare una bella figura e mi sto impegnando al massimo. Si tratta di un programma è arrivato in un momento particolare, quello della mia rinascita dopo il tumore”.



