Francesca Alotta è Mia Martini a Tale e Quale Show Torneo 2022/ “La mia musa”

C’è anche Francesca Alotta a Tale e Quale Show Torneo 2022. La talentuosa artista palermitana aveva preso parte al programma di Carlo Conti nell’edizione del 2021, quella conclusasi con la vittoria dei Gemelli di Guidonia. Il percorso di Francesca è stato straordinario e non a caso la ritroveremo in gara nella puntata speciale, assieme ai migliori artisti di questa stagione e quella precedente.Nella sua edizione, Francesca aveva agguantato il secondo posto in classifica, grazie ad una serie di imitazioni meravigliose. Questa sera, venerdì 18 novembre in occasione del torneo dei Campioni, Francesca Alotta imiterà nuovamente Mia Martini, con cui lo scorso hanno aveva vinto la sesta puntata cantando “E non finisce mica il cielo”. “L’interpretazione che è andata meglio è quella di Mia Martini. Quando ho letto i commenti delle persone sotto la mia esibizione mi sono commossa. Lei è il mio punto di riferimento da sempre, la mia musa ispiratrice”, ha raccontato l’Alotta a Fanpage. In occasione di Tale e Quale Show Toroneo 2022 la Alotta proporrà un altro brano di Mimì.

Francesca Alotta e l’ammirazione per Mia Martini

Certo è che per Francesca Alotta l’esperienza vissuta sul palco di Tale e Quale Show ha segnato una rinascita professionale importante. Ma non solo. Sempre a Fanpage, l’artista ha raccontato di aver ritrovata se stessa durante il programma di Carlo Conti: “Ho ritrovato una forza e un’energia che avevo dimenticato da tempo. Quello per Tale e Quale Show era il quinto provino che facevo e l’ho fatto semplicemente perché ero cambiata. Molto spesso diamo tutto per scontato, ma ora vivo il momento e non rimando più niente. Se un’esperienza è negativa e non ti lascia nulla, significa che hai perso due volte”, le sue parole. Tornando alla sua imitazione più riuscita, quella di Mia Martini, Francesca Alotta ha espresso tutta la sua profonda ammirazione per l’artista, scomparsa nel 1995: “Ho avuto l’onore di conoscerla e di viverla per un periodo perché il mio ex compagno collaborava con il suo produttore, che all’epoca era anche il mio”.

