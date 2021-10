Francesca Alotta è Mia Martini, Tale e Quale Show 2021/ Un’impresa impossibile?

Francesca Alotta, tutte le insidie dell’imitare Mia Martini…

Francesca Alotta nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2o21 dovrà interpretare Mia Martini e sicuramente il brano sarà uno tra “Gli uomini non cambiano” e “Almeno tu nell’universo”. Imitazione molto difficile, chissà se ce la farà realmente a rendere giustizia e ad omaggiare Mia Martini attraverso la sua esibizione. Sicuramente il pubblico sarà super attento e probabilmente non mancheranno i commenti aspri sui social! Ovviamente, Francesca Alotta dovrà impegnarsi molto a livello vocale per rendere la sua voce (che è di impostazione classica) roca e graffiante come quella di Mia Martini. L’imitazione sarà molto complessa sia a livello emotivo che interpretativo, visto che risulta estremamente difficile imitare un’artista di questo calibro. Per quanto riguarda il make up, si dovrà snellire il volto arrotondato di Francesca Alotta, così da renderla sicuramente più somigliante a Mia Martini.

Quarta protagonista della scorsa puntata di Tale e quale show 2021, è stata Francesca Alotta che ha dovuto interpretare la famosissima “Left Outside Alone” di Anastacia, pubblicata nel lontano 2004. Esibizione partita un po’ sotto tono, ma Francesca si è leggermente ripresa nella parte più alta (e difficile) del brano. Il pubblico ha gradito tantissimo però, vista la standing ovation che ha ricevuto da chi era presente in studio, compreso Vincenzo Salemme. Sui social invece sono apparsi diversi voti negativi, non tutti diretti alla singola esibizione di Left Outside Alone. Infatti, più di una persona, ha dichiarato che le esibizioni di Francesca Alotta, risultano tutte uguali, monotone. Altri invece hanno scritto che la Alotta come cantante è molto brava, ma come imitatrice non regge. Altri ancora si sono divertiti a criticare le standing ovation che puntualmente riceve la cantante, definendole pilotate. Fatto sta, che Anastacia è una cantante difficilissima da imitare, eppure Francesca Alotta non sembrava poi così in difficoltà, infatti subito Salemme le ha fatto i complimenti, definendola strepitosa e fantastica.

Dopo una rapida e ironica imitazione di Malgioglio da parte di Panariello, Giorgio ha espresso che, secondo lui l’imitazione di Francesca mancava di cazzimma. Loretta Goggi invece, si complimenta con i make-up artist che hanno oggettivamente fatto un ottimo lavoro nel rendere Francesca Alotta quanto più somigliante ad Anastacia. Non sono poi certamente mancati i complimenti per l’esibizione a Tale e quale show 2021: infatti Loretta ha gradito tantissimo, nonostante le notevoli differenze tra la voce di Anastacia e quella di Francesca. Malgioglio invece paragona Anastacia ad un vulcano, sottolineando l’intensità vocale e la tecnica della cantante statunitense. Velati comunque, sono stati i suoi complimenti per l’esibizione di Francesca Alotta. Nella classifica finale, sommando tutti i voti (giuria, concorrenti e voti social), Francesca Alotta è sesta, con 48 punti.

