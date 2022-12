Francesca Alotta, NaTale e Quale Show/ Quali cantanti imiterà dopo Adele ed Emma?

Francesca Alotta, NaTale e Quale Show: applausi per lei scontati?

Francesca Alotta è tra i personaggi più attesi di questa maratona benefica che è NaTale e Quale Show. La donna ha strappato applausi quando ha partecipato proprio al programma in questione. Nel suo percorso artistico non sono mancati i reality, sempre legati alla musica, difatti partecipa a Music Farm e poi Amadeus la contatta per farla partecipare a Ora o mai più Nel 2021 partecipa a Tale e Quale Show dove presenta l’imitazione di Emma Marrone, Gianna Nannini, Adele, Anastacia, Mia Martini, Mariah Carey e Loredana Bertè. L’anno successivo è presente al torneo finale del programma di Carlo Conti, non vince.

Francesca Alotta, dal tradimento del marito all’aborto/ "Lasciata sola in ospedale"

Dopo la vittoria di Sanremo con Non Amarmi insieme ad Aleandro Baldi, Francesca incide quattro album: Francesca Alotta, Io e te, Buonanotte alla luna e Anima mediterranea. Una notizia che in pochi ricordano, dal 1988 al 1990 ha fatto parte di un gruppo musicale dove c’era anche Fiordaliso all’interno del contenitore di Domenica In. Nel 1999 ha debuttato in teatro con il musical Cenerentola rivestendo il ruolo da protagonista.

FRANCESCA ALOTTA È MIA MARTINI A TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Malgiolio: "Sei stata meravigliosa"

Francesca Alotta oltre oceano

Francesca Alotta, prossima protagonista di NaTale e Quale Show, ha origini siciliane, è nata a Palermo il 1° gennaio 1969. Suo padre è venuto a mancare nel 2003 e anche lui era un cantante famoso. La popolarità l’Alotta la acquisisce nel 1992 quando in coppia con Aleandro Baldi si fa conoscere per aver cantato Non amarmi In realtà la sua carriera inizia nel 1988 quando esordisce come corista per importanti cantanti italiani tra cui Loredana Bertè. La vittoria del Festival le spalanca le porte della popolarità. Spopola non solo in Italia ma anche all’estero in particolare in Giappone e a Cuba.

Francesca Alotta, aborto spontaneo dopo tradimento marito/ "Io incinta, lui tradiva"

La lotta di Francesca Alotta col tumore

Nel corso di un’intervista la cantante Francesca Alotta ha rivelato che nel 2020 ha dovuto lottare contro un tumore. Si è sottoposta a radioterapia e le sue amiche le sono state vicine. Rivederla a distanza di qualche anno in splendida forma fa pensare che la sua battaglia l’ha superata e vinta. È stata sposata ma il matrimonio è durato pochi anni, infatti nel 1992 chiede il divorzio poiché suo marito la tradiva e lo ha fatto quando era incinta. Ed è stato proprio la scoperta di questi tradimenti che le hanno fatto perdere il bambino. Dopo questa disgrazia ha deciso che non valeva la pena restare unito a quell’uomo. Su Instagram è seguita da 7 mila follower e sul suo profilo posta i suoi lavori, le date dei suoi concerti e tutto ciò che è inerente alla musica.











