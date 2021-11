FRANCESCA ALOTTA, SFORTUNA IN AMORE E MALATTIA/ “Mia mamma è stata la mia forza”

Francesca Alotta è la prima ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno del 10 novembre 2021. La can tante, reduce da un bellissimo percorso a Tale e Quale show, ricorda un momento molto complicato della sua vita: la malattia. Al suo fianco in quel periodo c’è stata sempre sua mamma, che è in collegamento con lo studio e racconta quei momenti: “Le ho dato la forza perché purtroppo anche io ho subito questa grave malattia e le ho dato la spinta per combatterla. Non bisogna mai abbattersi. Lei ha preso tutta la parte dell’amore per la musica dal padre ma la forza l’ha presa da me.” Francesca conferma: “Mamma mi è stata vicinissima umanamente, anche se siamo poi state lontane a causa del Covid.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca Alotta: le sfortunate storie d’amore

Francesca Alotta, dopo il successo al Festival di Sanremo ’92 con Aleandro Baldi e il brano “Non amarmi”, ha affrontato una serie di difficoltà personali che l’hanno portata ad allontanarsi dalle scene. Nel 1999, da poco sposata, ha scoperto che il marito la tradiva: lei era incinta e ha perso il bambino. Poco dopo ha scoperto che per lei sarebbe stato impossibile avere figli. Nel 2003 è morto l’adorato padre Filippo, scomparso a soli 62 anni. Dal punto di vista sentimentale, Francesca Alotta non è stata molto fortunata. Nel 2004, Mentre era impegnata nel reality Music Farm, il fidanzato le ha svuotato il conto cointestato: “Al ritorno ha scoperto che non c’era più niente…”, ha racconto a Caterina Balivo a “Vieni da me”.

Francesca Alotta: la battaglia contro la malattia

L’ultimo amore di Francesca Alotta si è rivelato uno stalker: “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”, ha raccontato su Rai 1. Il brano “Ti dirò”, che ha presentato nel 2018 a “Ora o mai più”, è proprio legato a questa vicenda di stalking di cui è stata vittima: è riuscita a riversare, almeno in parte, la violenza psicologica subìta nella sua musica. Poco dopo la partecipazione al programma di Rai 1, Francesca Alotta ha scoperto di avere un tumore all’utero: “Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”, ha raccontato al settimanale DiPiù.

