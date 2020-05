Francesca Antonini, moglie Giorgio Tirabassi/ L’attore: “Lei la mia strada giusta”

Pubblicità

8 anni di matrimonio e molto di più come fidanzati: Francesca Antonini e Giorgio Tirabassi procedono a gonfie vele per quanto riguarda il loro rapporto. “Ho sempre pensato che stare con lei fosse la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante”, ha dichiarato tempo fa l’attore a Vieni da me. Non che gli scivoloni non ci siano stati nella coppia, come la crisi vissuta al settimo anno. “Ci siamo separati per cinque o sei mesi“, ha detto ancora l’artista, “separati con le crisi e tutte le cose del caso. Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno”. Come si sono conosciuti i due? Lo ha spiegato l’attore a Caterina Balivo in quella stessa occasione: “Ballava con una compagnia di danza contemporanea e parallelamente lavorava anche in una galleria d’arte”. In seguito al loro fidanzamento, Francesca si è rotta un legamento a causa di un incidente e ha dovuto saltare una tournée. Poi la nascita di Filippo e subito dopo quella di Nina.

Pubblicità

Francesca Antonini, moglie Giorgio Tirabassi: dalla danza all’arte

Dalla danza all’arte, Francesca Antonini è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo e lontano dal mondo del marito Giorgio Tirabassi. Un tempo ha fatto la ballerina, ma dopo la nascita dei due figli e l’infortunio a un legamento, ha scelto di cambiare strada. Dal 2014 infatti gestisce una galleria d’arte contemporanea a Roma e sembra proprio che questo interesse l’abbia in qualche modo trasmesso – o ereditato – dalla figlia Nina. La 23enne infatti studia Arte, lettere e lingue all’Università di Tolosa. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Giorgio Tirabassi sarà uno degli ospiti che vedremo a Da Noi… a Ruota Libera, in onda nel pomeriggio di Rai 1. Scopriremo qualcosa di più sul suo rapporto con Francesca? Negli anni sono emerse ben poche informazioni sulla moglie dell’attore e quest’ultimo di certo non è mai stato di manica larga quando si parla di rivelare dettagli della sua vita privata. Persino il loro matrimonio è stato sobrio e poco illuminato dai paparazzi. La cerimonia è stata celebrata nell’ex chiesa Santa Croce a Tuscania, in provincia di Viterbo, dove l’attore dovrebbe avere un casolare immerso nel verde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA