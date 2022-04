Francesca Barra/ “Mio marito Claudio Santamaria ingordo, Muccino mi ha detto…”

Francesca Barra, Claudio Santamaria e due delle loro tre figlie, Emma e Greta, sono intervenuti ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile 2022, e condotta da Silvia Toffanin. In particolare, Francesca Barra ha spiegato: “Non avrei mai pensato che la felicità potesse tradursi in quello che stiamo vivendo in questi cinque anni e che fosse più forte di qualsiasi nuvola che hanno provato a gettarci addosso, costruendo una famiglia unita e serena, un compito difficilissimo. Devi tenere in piedi tutto, devi essere una colla e questo, ad oggi, è il nostro più grande successo”.

FRANCESCA BARRA: “CLAUDIO SANTAMARIA? MI HA FATTO CHIAMARE DA MUCCINO…”

Nel prosieguo di “Verissimo”, la piccola Emma, figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra, ha raccontato di voler fare la chef da grande (“la mamma è bravissima, è il mio idolo, poi c’è Antonino Cannavacciuolo. Io cucino i dolci e tutti i giorni prepariamo qualcosa di diverso”). La piccola Greta, invece, vuole diventare una cantante e ha intonato un brano dei “Me contro te”. Infine, l’aneddoto curioso raccontato da Francesca Barra: “Siccome Claudio Santamaria dice che lo boicotto perché cucino troppo, una volta mi ha fatto chiamare dal regista Gabriele Muccino, in quanto doveva perdere peso per fare un ruolo nel film. La verità è che è ingordo…”. Esilarante la replica di Santamaria: “Il primo giorno di dieta hai fatto tre torte diverse…”.

