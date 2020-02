Francesca Barra, moglie Claudio Santamaria/ Un amore forte e folle

Chi non conosce Francesca Barra? Non solo come giornalista, ma anche come moglie di Claudio Santamaria. Insieme, penna fervente e attore di successo formano forse una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo. Non è raro vederli insieme, sia nei momenti privati sia in quelli pubblici. Come la recente decisione della coppia di presentarsi insieme alla proiezione del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, dove trovamo Santamaria fra i protagonisti. Claudio Santamaria sarà ospite del Festival di Sanremo 2020 in occasione della serata di oggi, martedì 4 febbraio, anche per parlare di questo suo nuovo lavoro. Intanto scopriamo l’outfit scelto per l’occasione dalla consorte: un vestito ultra rosso con giacca e gonna lunghissima e un tenero bacio scambiato con il marito al cospetto dei giornalisti. Il red carpet diventa così per i due innamorati un’occasione in più per dimostrare quanto sia forte il loro legame. “Tanta gioia”, sottolinea la giornalista condividendo con i fan gli scatti realizzati in quel momento. La risposta dei suoi followers è immediata: “Di una bellezza imbarazzante”, scrive una, “Siete bellissimi”, scrive un’altra. “Siete meravigliosi, amore infinito”, aggiunge una terza fan ancora. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Barra e Claudio Santamaria. Ed è proprio così. Francesca e Claudio hanno coronato il sogno d’amore di una vita e non solo: sono protagonisti di un amore forte e folle, quel tipo di sentimento che provoca un misto di ammirazione e invidia in chi li osserva. Loro, invece, sembrano avere solo occhi l’uno per l’altra.

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA: “SFINITI DALL’AMORE E…”

Che cosa può mai stancare Francesca Barra? Lo svela la stessa giornalista sui social, regalando a chi la segue una nuova immagine degna del cinema. In bianco e nero e rigorosamente al fianco della sua dolce metà, il marito Claudio Santamaria. “Sfiniti dall’amore e dai tortellini”, svela in modo ironico dopo aver fatto una piccola visita a Bologna, presso uno dei ristoranti che più preferisce. Uno di questi in realtà è la casa della nonna, come svela in un commento, in risposta a chi l’accusa di pubblicizzare un ristorante della Rossa. “È lei la vera guerriera di famiglia, la mia nonna bellissima. Tutto l’amore che c’è, nonna Emma. 98 anni”, dice in un post precedente, allegando qualche scatto con la nonnina. Anche in questo caso però gli haters bussano alla porta virtuale del suo profilo Instagram: “Come mai sta in ospedale e non a casa con voi?”, chiede qualcuno. “Naturalmente perchè sta male”, scrive la giornalista. Il merito di Francesca è anche questo: rispondere a tutti senza scendere mai a compromessi con gentilezza e tranquillità. Due delle sue doti più grandi. Sarebbe forse troppo semplice rispondere con un moto d’ira a chi osa puntare il dito verso gli altri, indagare nella vita altrui senza indossare prima un vestito fatto di delicatezza. Invece la giornalista non trascende, nemmeno quando viene messa alla gogna per ipotesi e congetture del mal pensanti. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Barra. Lo dimostra anche l’ultimo intervento della Barra a La Repubblica delle Donne, dove con un monologo preciso e affilato, punta il dito contro tutte le donne che ignorano le altre donne che scelgono di essere o sono comunque casalinghe. “Fate finta di essere femministe perchè boicottate Sanremo”, dice a pieni polmoni, “quando nessuno si indigna o si mobilita per liberare dalla ‘schiavitù’ e dall’invisibilità, le casalinghe. Lavoratrici gratis, ignorate dalla politica e dalla società […]. E quando scelgono liberamente di occuparsi delle persone che amano, della casa, non sono affatto ‘disperate’ o sottomesse”.

